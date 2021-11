El Pleno oficializa la renuncia de la alcaldesa de Béjar a su cargo

Lunes, 29 de noviembre de 2021

Elena Martín Vázquez ya no es alcaldesa de Béjar. La primera mujer que llegaba al sillón de gobierno de la ciudad textil lo deja tras el incidente en el que se vio implicada durante el desalojo de un local donde había una fiesta ilegal.

Tal y como se esperaba, el orden del día del Pleno Ordinario de esta tarde ha quedado en segundo plano tras el anuncio de la renuncia al cargo hecho por la socialista el pasado jueves y que necesitaba llevarse a la sesión correspondiente para formalizar la decisión.

Dura despedida a la oposición

Si algo ha caracterizado al consistorio bejarano durante esta legislatura ha sido la tensión y la crispación política, con reproches y acusaciones cruzadas desde varios frentes. Una situación que se ha mantenido hasta en la despedida de Elena Martín Vázquez que ha comenzado su intervención definiendo como” hipócritas las palabras dulces y tiernas de agradecimiento cuando una legislatura acaba, aunque esta lo haga antes de tiempo. Para todo eso no tengo vísceras y yo no tengo nada de agradecerles. Únicamente a la edil de Ciudadanos, a la señora Andrés, su apoyo en la investidura y su responsabilidad que ha mantenido hasta el ultimo momento”.

La exalcaldesa ha sido critica con Tú Aportas Béjar y ha calificado como “regalo envenenado” su apoyo a la investidura. Martín Vázquez ha recriminado algunas votaciones, como el rechazo a la adhesión a la plataforma de contratación de la FEMP, como ejemplo de la actitud de la formación que encabeza Javier Garrido. La concejala del PSOE considera que Tú Aportas ha perdido “una ocasión buena. Ahora dicen que si nosotros no presentamos un candidato le ponemos al PP en bandeja la alcaldía ¡Qué desfachatez! Ustedes han sido un palo en las ruedas para este grupo de gobierno. Yo sé que ustedes se saben muertos y han decidido morir matando”, sentenció Martín Vázquez.

La que ha sido regidora de Béjar desde junio de 2019 hasta el día de hoy, ha tenido palabras para el Partido Popular a los que ha acusado de contar “medias verdades” porque según explicaba Martín Vázquez “no asumen el gobierno por responsabilidad, si no porque la ley les obliga a ello”. La socialista ha recordado al PP que ahora le tocara gobernar en minoría por primera vez y que el PSOE deja “una estación de Esquí mejor que nunca, con todas las revisiones, la vigilancia ambiental y el plan de evacuación hecho. Incluso le dejamos el plan de fomento, que yo no me voy a llevar como hizo usted en 2019”.

Balance de su paso por la alcaldía

Martín Vázquez finalizaba sus palabras poniendo en valor que ha sido pionera en este consistorio .“He sido primera mujer en gobernar, la primera además que lo ha hecho en minoría, la primera que ha gobernado con una pandemia, la primera en pasar unos presupuestos bajo una moción de confianza y ahora, la primera que dimite. Otra cosa no, pero soy pionera”. La socialista ha confesado que se siente triste por no poder terminar los proyectos en marcha y por sus compañeros del equipo de gobierno a los que ha alabado su labor. Asimismo, ha afirmado que siente “rabia” contra sí misma, por haber cometido “ese error que me ha costado tan caro. No a mi a nivel personal, creo que le cuesta mas a la ciudad. También siento rabia por como se ha tratado este asunto. Y siento asco por el PP, por la bajeza de ir al juzgado contra esta alcaldesa y me parece repugnante.” Por último, Elena martín Vázquez se sentía agradecida y orgullosa por las muestras de cariño de ciudadanos de a píe en estos días.

Rodríguez Celador será alcalde en funciones

El primer teniente de alcalde, Jose Luis Rodríguez Celador, será el que ocupe el lugar de Martín Vázquez en lo que se convoca el Pleno extraordinario para elegir un nuevo alcalde. El socialista y el resto de concejales podrán seguir trabajando y con capacidad de legislar hasta ese momento. Todo indica a que el Partido Popular, con Alejo Riñones al frente, retomará el gobierno de Béjar a mediados del mes de diciembre.