Todos estamos muertos

Jueves, 16 de diciembre de 2021

Un hombre va al médico para una revisión. El médico le dice: “Estás totalmente sano. Solo hay un problema: que estás muerto”. Y luego añade: “Te has adaptado, te has homogeneizado, te has integrado en el tejido social. Has encontrado el equilibrio, la seguridad. Y eres un cadáver”.

He vuelto a leer con más intensidad “Las noches difíciles” de Dino Buzzati. Y me ha deslumbrado ese cuento. También nosotros ahora lo aceptamos todo. Que hagan con nosotros lo que quieran, que nos expriman, que nos manejen. Que nos obliguen a comprar una máquina nueva cada media hora para enriquecer a las corporaciones tecnológicas. Que nos cosifiquen y nos fantasmalicen digitalmente. Que nos adulteren todo y nos hagan todo artificial. Que nos conviertan en códigos y en preguntas frecuentes. Y algunos se indignan contra no sé qué, pero no se indignan contra eso.

Nos lo dice tan lúcido Din Buzzati: “Todos deseando las mismas cosas, hablando de lo mismo, pensando las mismas idénticas cosas. Asquerosa civilización de masas”. Siempre pensé lo mismo. Y si alguien platea un desacuerdo, se aparta del baile de todos, es un friki. Es un monstruo peligroso, es el yeti. Mejor exterminarlo o ningunearlo. Les molesta a todos.



Los muertos no tienen molestias, no se angustian, no se preocupan por nada. Viven la perfecta tranquilidad. Y siguen obedientes los movimientos que alguien decide por ellos. Y no piensan ni sienten, eso solo trae problemas. Son geniales para que alguien mueva su cuerpo inerte como las marionetas en la calle.

El hombre le dice al médico. “¿Y usted qué se cree, cómo está usted?” El médico responde: “También muerto, por supuesto”.