El Museo Vaticano de Salamanca 

Jueves, 9 de diciembre de 2021

El convento de san Esteban En Salamanca cobra 18 euros por entrar. El Museo Vaticano cobra 13 euros. De verdad, San Esteban cobra 8 euros. Es verdad que dentro se ven cosas interesantes. ¿Pero 8 euros? Señores, en el Museo Varicano está la Capilla Sixtina, el Laoconte, el Apolo de Belvedere. Pero por lo visto en Salamanca tienen más que en el Vaticano.

La Iglesia Católica en general siempre ha estado con los ricos a lo largo de la Historia. Primero un tal Jesús dijo cosas sencillas y profundas por los caminos, pretendió incendiar la Tierra con palabras y visiones, puso honduras incalculables en el pan, en el vino. Y echó a los mercaderes del templo. Pero después volvieron con más fuerza que nunca. Y el mensaje espiritual e íntimo, lleno de esperanzas increíbles, se convirtió en un montón de ceremonias, de cánones rígidos y muertos, de frases sin alma, de tipos que casi no pueden con los kilos de ropa encima, de inquisidores ciegos que maltratan a otros seres vivos.



Y desde luego la Iglesia como Tinglado Grandioso se abrazó a los ricos con hipocresía y oportunismo. Y el Cielo se hizo una colonia de vacaciones para los ricos. Una de esas urbanizaciones junto al mar que tapan el mar. Seguro que les amueblan las habitaciones del Cielo con diseño moderno de triángulos y rombos en que se elimina toda vida. (Porque la vida es peligrosa y huele a infierno).

Pero a mí que no me reserven nada en esas habitaciones. Yo prefiero algún garito con una cerveza escuchando jazz. Y hablar de literatura con pasión. Y estoy dispuesto a pagar 13 euros por el ver el Infierno de Miguel Ángel. Pero que me pidan 18 euros en Salamanca por ver un convento me parece de mala educación, señores obispos.