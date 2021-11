Codo de tenista 

Martes, 30 de noviembre de 2021

A raíz de una recogida manual de hojas otoñales con rastrillo de púas, andaba yo con un dolor lacerante en el codo del brazo derecho. Ante la persistencia hice una consulta particular, pues no era tema el ir hasta urgencias por tan poca cosa. Los resultados de la exploración fueron, cuando menos, abrumadores y desconcertantes, ya que lo que tengo es lo que se denomina nada más, ni nada menos, que codo del tenista o golfista. “La epitrocléitis se trata de una tendinopatía del flexo muscular flexo pronador, de la muñeca antebrazo, que se inserta en la cara interna del húmero, a la altura del codo. Suele aparecer por sobrecarga y movimientos repetitivos en este grupo muscular al flexionar y supinar el antebrazo y la muñeca”… ¡Toma ya!... Y esto es lo que tengo; y me ocurre a mí que nunca he “agarrado” una raqueta y mucho menos un palo de golf... ¡Por Diosss diría compungida y desolada nuestra amiga Mari Loli!

Y no me consuela el que me dicen que además de los tenistas y golfistas suele “darse” también en albañiles, fontaneros, personal de limpieza; pues ahora habrá que añadir a la lista “lo mío” que no es otra cosa que la recogida de hojas secas con rastrillo de púas en la parcela… ¡no somos nadie!

Además, en mi caso, nunca he tenido en mis manos una raqueta de tenis y menos aún un palo de golf. No obstante este tipo de sucedidos falsos ‘fake news’ es al menos la tercera vez que me suceden aunque sean de otra sintomatología. No pudiendo olvidar como en el año de 1961, llegué a Barcelona para una estancia temporal con motivo de incorporarme a una importante compañía de seguros. Naturalmente tuve que hacerme pruebas médicas y para ello me enviaron a la consulta de un doctor mayor muy campechano. Yo iba nervioso a la cita, pero pronto se paso con la amabilidad en el trato del buen hombre. Y más cuando le dije que mi padre era médico rural de un pueblo de Salamanca. Se llevó una gran alegría, pues conocía Salamanca y le encantaba.

Se hicieron las pruebas pertinentes y concienzudas y a la hora de dar respuesta de los resultados el doctor me dijo bastante serio: “No te preocupes, pero te hemos encontrado unas ligeras manchas en los pulmones, que hay que atajar… ¡Lo primero que tienes es dejar de fumar!”

La cara que puse debió de impresionarle y mucho más cuando le espeté sin miramiento ninguno y balbuceando… ¡Doctor… yo no fumo, ni he fumado nunca!



Puedo asegurar que la consulta se convirtió de inmediato en una comedia del gran Arniches por lo disparatado y haciendo cábalas de lo desconcertarte del vaticinio. Hasta que llegamos a la conclusión de que lo que yo era… ¡un fumador pasivo!

Y entonces vinieron en tropel a la memoria aquellos encuentros de vacaciones con mis amigos; Felipe, Simón, Nicomedes y Pablo y nuestras interminables partidas de julepe, dominó y chamelo en el angosto bar del señor Manolo “El Cuco” siempre “abarrotao de gente fumando desesperadamente apestosas farias. Y, también las no menos tertulias plagadas de gente fumando en lugares de la capital donde nos reuníamos a menudo gentes variadas además de los estudiantes; “Catedráticos, hombres y mujeres de oficios varios, otros personajes que bullían en ambientes muy contrapuestos, artesanos y artistas, todos en una Salamanca en suma popular, que conformaban la historia de una población con vida”. Y lo peor era qué muchos de ellos… ¡también fumaban farias apestosas y humeantes! Y que yo “pasivamente” me había fumado el humo de los demás” Ahora comprendo cuando al llegar a casa, me recriminaban a voz en grito… ¡hueles que apestas a humo de tabaco!

Aún me queda por contar otras ‘fake news’, de noticias falsa o al menos incorrectas. Y ¡cómo no dos sin tres o cuatro! os contaré que el día 21 de noviembre, salió publicada en La Gaceta, un noticia con foto que comentaba una reunión de los afiliados de VOX, y presentación de la nueva gestora; y se daba una relación de nuevos integrantes en la misma y… entre ellos figuraba un tal Anselmo Santos. Tengo que aclarar prestamente que no soy yo y que no tengo nada en contra de Vox, y sus afiliados. Pero es, que entre otras cosas, ¡ya tengo 87 años de edad y no estoy para esos trotes! Hoy no quiero terminar est CODO DE TENISTA sin deciros: “Qué después de “sacar” mi primer permiso de conducir en Barcelona año 13-5-61-(se cumplen ¡60 años… 17 coches y miles de kilómetros!), me vine hasta Salamanca, más concretamente hasta Poveda de las Cintas (haciendo noche en Calatayud) en un Seat 1400 marrón y gris ¡fantástico! (Ver foto). Que fue mi primer coche, después de la moto LAMBRETTA ROJA de tan grato recuerdo… ¡Sí…ha pasado mucho tiempo!... No hace falta que me lo recordéis.

Pues eso.