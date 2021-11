Lumbrales vuelve a reclamar la vacunación contra la COVID-19 en el centro de salud de la localidad

Domingo, 28 de noviembre de 2021

Se solicita al Gerente de atención primaria una rectificación y que demuestre que está comprometido con el mundo rural

La nueva convocatoria del Sacyl para la vacunación de la segunda dosis a los vacunados de Janssen en el frontón de Vitigudino ha provocado una vez más una contundente protesta de los vecinos de Lumbrales. En la asamblea celebrada a primera hora de la tarde de hoy domingo en la Plaza Mayor, se ha leído un documento, dirigido al gerente de atención primaria de Salamanca, Luis Javier González Elena, en el que se le pide el deplazamiento de un equipo de vacunación a Lumbrales, como se hizo para la vacunación de las personas mayores de 70 años "que conseguimos que fueran vacunadas los día 13 y 20 de noviembre en el centro de salud de Lumbrales". "Sr Gerente, la zona de salud de Lumbrales le brinda la oportunidad de rectificar de nuevo, aún hay tiempo, demuestre que está comprometido de verdad con el mundo rural".

En el escrito, que será remitido mañana a la Gerencia del Sacyl, se alude a la respuesta del Gerente a las reclamaciones presentadas hace unos días en el centro de salud de Lumbrales, con motivo del desplazamiento obligado de los mayores de 70 años a Vitigudino. "En su carta usted muestra su agradecimiento porque la opinión de los usuarios del Sistema Publico es de suma importancia para conocer sus expectativas y mejorar el funcionamiento y organización de los servicios y establecimientos del Sistema de Salud de Castilla y León".



"Las expectativas de Lumbrales y su zona de salud han sido expresadas muy claramente: en estos momentos lo razonable es que seamos vacunados en nuestro centro de salud, y no se trata de un capricho: existen razones económicas, laborales, de movilidad y, mucho más importante: razones sanitarias". Muchos vecinos no entienden que "en plena ola de expansión de la COVID-19, con casos en la zona, la Gerencia quiera reunir a personas de unas sesenta poblaciones para su vacunación en Vitigudino". "Es todo un sinsentido cuando, además están ustedes pensando en poner restricciones nuevamente. No parece una forma razonable de velar por el bienestar y la salud de las zonas rurales y rebaja la probabilidad de éxito de la propia campaña de vacunación, lo que debe ser su principal preocupación".

Tras la lectura del comunicado, aprobado en la asamblea -y ratificado con las firmas de todos los asistentes- se decidió, con la votación a mano alzada, no acudir a Vitigudino el próximo martes. Los presentes entienden que no se puede obligar a nadie a no ir a vacunarse, pero consideran que se puede esperar unos días a la respuesta que llegue desde la Gerencia de Salud de Salamanca.

En la asamblea se planteó la creación de una coordinadora en defensa de la sanidad rural.