La caída del Santa Marta no tiene fin y encadena 10 partidos sin ganar al perder con la Arandina (0-2)

Domingo, 28 de noviembre de 2021

La caída del Santa Marta no tiene fin y encadenó 10 partidos sin ganar al perder con la Arandina (0-2). El salmantino Ángel Lerma firmó por el club del San Casto recientemente para intentar darle la vuelta a la situación, pero no fue posible pese a salir en el segundo tiempo en busca de la remontada. De este modo, los de Mario Amatria empezaron el curso como un tiro con tres triunfos seguidos y no saben lo que es eso sumar el +3 desde septiembre.

Por su parte, el Guijuelo demostró una jornada más que vive una situación completamente opuesta al vencer a domicilio al Atlético Astorga por 1-2. Toti y Álex Lorenzo fueron los autores de las dianas chacineras antes de recibir en el Municipal al Rayo Vallecano el próximo jueves en Copa del Rey. Además, el Ribert rescató un punto en la recta final del choque con el Numancia ‘B’ (2-2) gracias a Marcial y a un rival que se metió en propia.

Fotos: Guillermo García