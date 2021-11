El Colegio de Ingenieros de Zamora reconoce a Iberdrola por su compromiso social durante la pandemia  

Viernes, 26 de noviembre de 2021

Iberdrola ha sido reconocida este viernes por el Colegio de Ingenieros de Zamora por su compromiso social y modelo de actuación responsable frente a la COVID-19. Guardia Civil, Sacyl, la Universidad de Salamanca, Makers Zamora y T+ Creativos también han sido distinguidos por esta institución zamorana.

Desde el principio de la pandemia, la compañía puso en marcha un plan de acción global para garantizar el mantenimiento y la calidad del suministro, además de proteger la salud y seguridad de las personas en los distintos países en los que opera.

Iberdrola —que suministra energía a más de 100 millones de personas— implementó más de 150 medidas a nivel global para asegurar el suministro en todos los territorios y a todos sus clientes, así como reforzar el servicio de 350 hospitales -40 en Castilla y León-, centros sanitarios y otras infraestructuras esenciales. Además, en coordinación con las autoridades, Iberdrola donó 400 equipos de respiración -50 en la región-, más de 4 millones de mascarillas, 242.000 buzos y 30.000 gafas de protección por valor de 30 millones de euros.

Asimismo, entre otras medidas, Iberdrola aprobó planes para facilitar a sus clientes el pago de las facturas y mantener el suministro a los usuarios vulnerables, especialmente personas mayores y con discapacidad, además de fomentar los canales digitales de atención al cliente en todos los países.

Trabajando cuando todos duermen

El Estado de Alarma encontró a los profesionales de Iberdrola trabajando, garantizando un servicio esencial, como es el de generar energía y llevarla a millones de hogares y empresas.

Iberdrola dispone de equipos de campo que, diariamente, realizan trabajos de operación y mantenimiento en centrales de generación eléctrica y, en el caso de la distribución, revisiones y mantenimiento, con el fin de mantener un alto nivel de disponibilidad de la red.

En tiempos de coronavirus, además, estos profesionales tuvieron muy presente que muchos de los ciudadanos estaban confinados en casas, así que las actuaciones programadas se realizaron cuando todos o casi todos dormían, a partir de la 1 de la madrugada y hasta las 7 de la mañana, la franja horaria con menor uso de energía en los hogares. En algunos casos, estas tareas de mantenimiento o desarrollo de la red se ejecutaron durante el día y se utilizaron grupos electrógenos para evitar impacto en el servicio a los clientes.

Sin embargo, surgieron también incidencias no programadas. Entonces, entraron en acción brigadas disponibles 24 horas los 7 días de la semana para una rápida actuación allí donde se requería una reparación in situ, que no podía resolverse telemáticamente.

Iberdrola es consciente de que presta un servicio esencial para la sociedad y por ello, durante esta crisis sanitaria, puso todo de su parte para garantizar la continuidad de sus actividades. En momento difíciles hay que responder con acciones extraordinarias y, en ese sentido, Iberdrola se siente orgullosa de haber sido útil, haber ayudado y trasladado la confianza de que estaba trabajando para que todo funcionara.