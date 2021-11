Valentín Martín  y Jimmy López Encinas en el AGORA DA2, espacio de libertad

Viernes, 26 de noviembre de 2021

El escritor y periodista salmantino colaborador de Salamanca rtv al día y el cantante Jimmy López Encinas presentaron magistralmente el último libro de crónicas de Valentín Martín

No sabía Valentín Martín, tan pronto partido al Madrid que le hizo periodista, que nuestro DA2, espacio de libertad, de arte contemporáneo y de un tiempo a esta parte, lugar de encuentros musicales y literarios realizados con infinito cuidado y profesionalidad, fue una cárcel cuya planta y muros de piedra y ladrillo nos siguen recordando tiempos oscuros felizmente conjurados. Y nada mejor para conjurar la injusticia que las crónicas periodísticas de Valentín Martín y las letras, comprometidas, directas y valientes de Jimmy López Encinas. Juntos ambos en un escenario -exquisito el cuidado con el que Dani, Celia Corral Cañas, Óscar, quienes que hacen ÁGORA DA2 tienen en todo tipo de encuentros culturales entre sus paredes amplias, sus lámparas casi japonesas- son un tandem tan perfecto que uno no sabe dónde acaba el cantor y empieza el cronista... y viceversa. Jimmy pone la música y también la letra y Valentín la infinita sabiduría de un relator que no necesita mucho para encandilar al respetable con una faena perfecta de principio a fin.

Porque aún sin libro que ofrecer por aquello de los vaivenes editoriales, Valentín es un relator que nada precisa para conjurar la memoria de un tiempo que le vio nacer en el pueblo anegado por el pantano que luego trazara las calles impolutas de un Santa Inés al que ha regresado siempre llevando música y letras. Estudiante en una Salamanca literaria y soterradamente libertaria, Valentín Martín, que se gana la vida de mil maneras, incluso trabajando para el pantano que supuso el éxodo de los suyos, marcha a Madrid a ser periodista y de ese Madrid de noches inacabables y redacciones geniales, nos habla en sus columnas devenidas libro porque en este país de excelsos herederos de Larra, los periodistas son escritores y los escritores, periodistas.

Es Valentín Martin, columnista nuestro, dueño de una prosa que, según la poeta y profesora María Ángeles Pérez López, construye un edificio en el que se puede entrar por muchas puertas: la poesía, la memoria de Salamanca, la de un Madrid castizo y nocturno, el recuento de sus viajes como corresponsal en los países del Este o en el parlamento... una escritura que, en sus miles de artículos, en sus crónicas lejanas, en sus ensayos, tiene un aliento lírico cercano al lector. Palabras emocionadas en un acto que ha sido todo emoción y que terminan con una declaración amorosa der la poeta: "Valentín, miras con atención y talento el mundo a tu alrededor y nosotros viajamos contigo en esa mirada".

Un viaje con música, porque siempre ha estado cercano a ella este poeta cotidiano que nos deleita con sus anécdotas divertidas, sus alusiones generosas a la obra de los demás, como sucede cuando habla del trabajo infinito de un Gabriel Calvo presente en un este acto que se convierte, gracias a la memoria de Valentín y a las letras de Jimmy, en una evocación a su Salamanca, la ciudad que abandonó casi al mismo tiempo que un Basilio Martín Patino cuyo hermano, José María, fue artífice de la Transición aunque los laureles se los llevara el cardenal Tarancón...

Y es en este momento cuando la tarde noche se pone íntima y secreta. Y en la voz memoriosa de Valentín surje de nuevo el jesuita lleno de fuerza que dijo a los obispos y a los sacerdotes que ellos a sus misas y a sus rosarios y no a seguir haciéndo política. Porque este hombre que afirma que nunca se fue de Salamanca, él autor que está presentando un libro de crónicas titulado "De Madrid al Limbo", este hombre que, retirado del periodismo activo nos ha regalado sus columnas para levantar un edificio sólido donde guardar la historia desde la literatura "La literatura es la memoria de la historia", tiene una mirada llena de sabiduría, de amor y de reconocimiento que nos recorre de emoción entera. Y cuando la música de Jimmy López, "El hombre tranquilo" quien sabe llenar el escenario de talento con su sola presencia, su voz y su armónica, su verso y su elegancia de poeta que canta, resuena en nuestros oídos con un eco de justicia y libertad, sabemos que Valentín Martín elie muy bien de quien se acopaña... aquí, en este espacio que era encierro y ahora es ala, ágora abierta, generosa y plena de palabras.

Fotos: Carmen Borrego