Dani Mori descarta a Íñigo Muñoz para Santander

Dani Mori, entrenador de Unionistas, dio sus impresiones acerca del interesante partido de los suyos con un histórico como el Racing de Santander en rueda de prensa.

Sardinero: “Son partidos muy bonitos de jugar. La categoría es apasionante y hay rivales históricos. Lo del césped (el acto vandálico) no me preocupó por la infraestructura que tiene el Racing de Santander. Conozco al club”.

Convocatoria: “Se sale del primer equipo Íñigo para este partido y es duda de cara a la Copa. Me dijo que no se había probado al 100% el otro día y no estaba en mi cabeza para el Badajoz. Se le han hecho pruebas y tiene una pequeña lesión muscular que no cicatriza del todo. Recuperamos a De Miguel que sufrió un golpe y tuvo la rodilla inflamada durante la semana. No hay lesión. Puede participar. Óscar y Leslie suben”.

Racing: “Son jugadores de un nivel altísimo. No podemos descubrir a los jugadores del Racing porque son top. Bustos tiene un nivelazo por la izquierda y los que entran también más de lo mismo. Cualquier futbolista te puede sorprender, pero si están en nuestra categoría se les puede ganar”.

600 unionistas: “Como siempre en cada desplazamiento son bienvenidos. Si vienen 600 va a ser una maravilla. Afrontamos el partido con muchísima ilusión”.

Muchos partidos ahora: “Ya lo sabíamos. Hay que acabar fuertes y ha sido una semana positiva”.