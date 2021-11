Calderón deja fuera a Motos: “Los que tengo son los que tienen que sacar esto adelante”

Viernes, 26 de noviembre de 2021

Antonio Calderón, entrenador del Salamanca UDS, compareció en la habitual rueda de prensa previa al partido de su equipo con el Langreo en su propio feudo.

Partido: “Se presenta como todos los demás, incluso con más ganas. Estamos en una pequeña crisis de resultados y lo importante es que el equipo tiene alegría y con ánimos, pero sabe que no se está dando”.

Marcar: “Cada día se está más cerca. Si se marca lo viviré con normalidad. Hay que llegar con más gente al área. Lo estamos persiguiendo”.

Protagonistas: “Lo estamos siendo casi siempre. En jugadas aisladas nos marcan y tenemos que convivir con eso”.

Hugo, Palomares y Segura: “Lo importante es que estén todos disponibles y yo veo quién está en mejor forma. Hay algunos que no juegan porque no dan lo que pensábamos o su compañero está mejor”.

Volver al banquillo: “Lo veo importante y es un plus para el equipo que podamos estar Robles y yo, pero las decisiones las toman los que están dentro del campo”.

Langreo: “Es un buen equipo y creo que tiene sancionado a su máximo goleador. No está descatando mucho, pero puede ganar a cualquiera. Está Junior, pero creo que está tocado”.

Kristian vuelve de sanción: “Va a seguir jugando y está a un nivel alto”.

Claves: “La concentración, el equipo está bien… pero luego no acertamos y nos penalizan los despistes”.

Qué falla en los partidos: “Me alegro que digas eso de que entrenamos bien y no es lo mismo entrenar que competir, pero estamos cerca de todo cambie. No podemos comernos mucho la cabeza y cuando se marque, todo se va a abrir. Cuando jugamos contra un equipo y no marcamos pronto, ellos nos esperan a que fallemos”.

Motos: “No va a entrar. Es un jugador del filial y si tiene que llegar su momento ya llegará. Está a buen nivel y cuando viene con nosotros juega bien. Los que tengo son los que tienen que sacar esto adelante”.

Lovato: “Hablé con él en el partido de Navalcarnero y luego hemos hablado de otro tema. Él también está viendo que sí que vamos mejor, pero no tenemos suerte”.

Césped: “Ha caído bastante agua y mañana queremos entrenar ahí. Aún aguanta”.