¿Buscando un televisor? Todo lo que necesitas saber está aquí

Viernes, 26 de noviembre de 2021

El salto tecnológico que se va a producir cuando adquieras uno nuevo será más que evidente

La televisión es el único electrodoméstico capaz de unir a toda la familia para compartir un rato de ocio. El aumento de prestaciones, así como la disminución progresiva de los precios ha permitido que tengamos más de una en casa. En la cocina, en el salón o en el dormitorio. En la sala de juegos para los gamers de la casa. Es raro el hogar donde no haya una.

Comprar una televisión por está al alcance de cualquiera a día de hoy, y es por ello que las grandes cadenas de electrodomésticos se han pasado a la venta online y actualmente es más que sencillo poder comprar un televisor online con todas las garantías posibles. En el pago o en el envio en cualquiera de las tiendas de televisores online que todos conocemos.

Cómo elegir tu nueva televisión

Hay que partir de la premisa de saber qué es lo que necesitamos realmente. Por ejemplo, muchas veces nos dejamos llevar por la necesidad de tener un aparato 4K y sonido Dolby Surround, cuando no vamos a disponer de contenidos con ese formato. Cada dia hay más plataformas que reproducen en 4K, pero no todos sus contenidos están a esa calidad.

De esta manera, es importante preguntarse si necesitamos un televisor 4K. Probablemente no, a no ser que seas alguien de necesidades muy altas, por lo que es preferible elegir siempre un televisor con una calidad de visión en Full HD antes que pagar, aunque no hay mucha diferencia, por algo que no vamos realmente a utilizar. Puedes ahorrarte algo de dinero si lo que eliges se ajusta a tus necesidades reales.

El mercado de las televisiones permite que puedas adquirir un modelo de una marca reconocida, como Samsung, LG o Blaupunkt por un precio muy razonable. Por eso siempre hay que hacer un buen estudio de todo lo que podemos encontrar online, ya que en tiendas especializadas en televisores y electrodomésticos como Mundo Televisores encuentras una variedad muy amplia, valoraciones de los clientes y precios actualizados. De esta forma, puedes acertar en tu compra con muchas más probabilidades. Es una de las ventajas de comprar de manera remota, que ya sabes con antelación lo que vas a encontrarte.

La entrada en el mercado de los televisores de muchos fabricantes de marcas reconocidas ha hecho que éste se dinamice. Ofrecen una calidad bastante competente, obviamente sin llegar a los altos estándares que nos ofrecen otros de reconocido prestigio. Pero estas marcas proporcionan una solución muy adecuada para quienes tienen un presupuesto no muy alto. Es posible adquirir televisores de tamaño grande por un precio realmente pequeño. Por ejemplo, tiene su modelo de televisor de 43 pulgadas con un precio asombroso, 299 € calidad bastante competente. Lo mejor es que lo descubras por ti mismo y busques por el dispositivo llamado Andrino AN43U01. Se trata de un modelo que te va a ofrecer una calidad más que aceptable, un tamaño de pantalla que ya es muy generoso y un precio totalmente irresistible.

En todo caso, la introducción de la calidad 4K ya no está vetada de manera exclusiva a modelos de alta gama.

Tienes a tu disposición multitud de televisores que ofrecen esta calidad por un precio bastante ajustado. Una buena prueba de que cuando se adopta una tecnología, es posible disfrutar de ella sin tener que pagar mucho. Comprar un televisor nuevo o buscar uno para otra habitación ya no supone un desembolso elevado. Gracias a los fabricantes que se están introduciendo en el mercado, la competencia ha conseguido aumentar bastante, y la bajada de precio es más que evidente. Un claro ejemplo lo tenemos en el TD Systems K45DLJ12US. Nos encontramos ante un televisor inteligente de 45 pulgadas y que ofrece calidad 4K. ¿Alguien puede competir con su precio de 289 €? Al tratarse de una Smart TV, puedes enviar contenidos desde tu teléfono móvil o tablet para poder disfrutarlos en pantalla grande. Ahora que comienza la temporada de tardes maratonianas de películas y series en el sofá bajo una manta, contar con una televisión de este tamaño prestaciones está a tu alcance por bastante menos de lo que piensas. Seguro que además te proporciona bastantes años de servicio. Si sacamos la calculadora y echamos cuentas verás que la vas a amortizar en un espacio de tiempo muy breve.

Recuerda además que este último viernes de mes tenemos el festival de ventas denominado Black Friday. Una corriente que hemos importado de Estados Unidos y que consigue poner a miles de productos a un precio realmente tentador. Los televisores no van a ser menos. Hay fabricantes con un prestigio muy alto que ya están ofreciendo precios realmente irresistibles. Hablamos de Samsung, que siempre ha ofrecido unos estándares de calidad elevados y que nos ofrece el modelo Crystal UHD 2020 43TU7095 por solo 399 €.

Ha llegado el momento de que te plantees la renovación de tu aparato de televisión. El salto tecnológico que se va a producir cuando adquieras uno nuevo será más que evidente. La gran cantidad de prestaciones, calidad de imagen y sonido y diseño, hace que la compra de un televisor sea ahora mucho más sencilla que nunca. ¿No crees que ya es la hora de tener la televisión que tanto deseabas? ¡No te costará demasiado!