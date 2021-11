Cambio de Gobierno en Béjar: el PSOE descarta presentar un candidato y deja vía libre al PP hacia la alcaldía

Jueves, 25 de noviembre de 2021

El PSOE perderá el gobierno de la ciudad textil. Once días después, la alcaldesa socialista del Ayuntamiento de Béjar, Elena Martín Vázquez, anunciaba su decisión de renunciar a su cargo en el consistorio. Una noticia que adelantaba la Cadena Ser Béjar a primera hora de la mañana de hoy y que se confirmaba poco antes de las 9 de la mañana con un comunicado donde Martín Vázquez hacía pública su decisión.

Esta tarde en rueda de prensa, la todavía primera edil, acompañada del resto de concejales del PSOE, explicaba por primera vez su versión de lo ocurrido en la mañana del 15 de noviembre. Martín Vázquez asegura que asume su error y que “lo asumí en esa misma mañana ante los dos agentes implicados, de forma personal en las dependencias de este ayuntamiento y posteriormente las hice públicas en nota de prensa. Esas disculpas fueron aceptadas en aquel momento y estuvimos hablando con los agentes sobre posibles maneras de solucionar la problemática de las fiestas en locales e incluso brindaron su apoyo y ayuda para hacer una mesa de trabajo en la que, entre todos, tratar de solucionar este problema” detallaba Martín Vázquez. La socialista cree que el conflicto puede deberse a “una falta de control y mesura”. “En contra de lo que puedan decir algunos informes, no hubo ninguna orden por escrito o verbal ni ninguna amenaza a los agentes “agregó.

Elena Martín Vázquez ha agradecido a la ciudadanía, a los trabajadores del ayuntamiento, a los integrantes del equipo de gobierno (incluida la edil de Ciudadanos Francisca Andrés) y a las direcciones de su partido tanto a nivel regional, provincial y local, el apoyo durante estos dos años y medio de legislatura.

Asimismo, anunciaba que el PSOE seguirá trabajando “desde la oposición, donde pasaremos automáticamente el próximo lunes”. De esta manera el grupo socialista anunciaba que no presentará un nuevo candidato a la alcaldía, algo que confirmaba José Luis Rodríguez Celador diciendo “que no tendría sentido porque se ha demostrado que no tenemos los apoyos necesarios”, en alusión a Tú Aportas Béjar. El portavoz socialista y la todavía alcaldesa se han mostrado muy críticos con la formación localista que “ha sido un apoyo envenenado desde el primer momento”.

CAMBIO EN EL FINAL DE LA LEGISLATURA

La dimisión de la alcaldesa Elena Martín Vázquez se hará efectiva en el Pleno del próximo lunes. Tras ello se abrirá un periodo de diez días hábiles para la celebración de un Pleno Extraordinario para elegir un nuevo alcalde. Con la información aportada por el PSOE hoy, descartando presentar un candidato o apoyar a una posible oferta de Tú Aportas Béjar, todo apunta a que el PP recuperará el gobierno de la ciudad textil. El concejal del PP, Alejo Riñones, ha declarado a SER Béjar esta mañana que su partido “no se aleja de su responsabilidad, aunque apenas queda tiempo de legislatura”. Ahora habrá que esperar a ver si el grupo mayoritario de la oposición presenta un candidato, aunque podría no ser necesario, ya que, según marca el Reglamento de Ordenación y Gestión municipal, si en dicho Pleno Extraordinario no hay acuerdo, entraría a gobernar la lista más votada en las últimas elecciones.