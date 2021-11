Los bailes de disfraces del Carnaval volverán a celebrarse en el Pabellón de Conde de Foxá

Jueves, 25 de noviembre de 2021

La Comisión de Derechos de la Ciudadanía, Servicios Sociales, Ferias no ganaderas, Festejos y Deportes del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo aprobó por unanimidad en la jornada del miércoles las bases reguladoras de los habituales concursos que convoca el Consistorio con motivo del Carnaval del Toro: el de Disfraz Callejero, el de Carrozas, y el del Baile de Disfraces, que fueron explicadas en la mañana del jueves por la delegada de la parte Cultural del Carnaval, Paola Martín Muñoz.

Respecto al último año que hubo Carnaval, en 2020, no hay apenas variaciones, siendo lo más destacado que el Baile de Disfraces para adultos volverá a celebrarse en el Pabellón de la Avenida Conde de Foxá (“siempre que acaben las obras a tiempo”) tras la buena experiencia del estreno en ese lugar (previamente se celebraba en el Teatro Nuevo). El Baile comenzará como es habitual a las 23.30 horas del Sábado de Carnaval, estando programado para la 1 de la madrugada el desfile de los apuntados al concurso, que no tendrán que pagar por acceder al Pabellón. Mientras, aquellos que no concursen, deberán abonar 3€ en concepto de entrada.

Algo similar ocurrirá en el Baile de disfraces infantil que se celebrará al día siguiente, a partir de las 19.30 horas de la tarde del Domingo de Carnaval, también en el Pabellón de Conde de Foxá. Así, los niños que acudan no tendrán que pagar entrada, mientras que los adultos deberán abonar 3€. Todos los chavales que se acerquen al Pabellón tendrán la oportunidad de participar en un bingo para llevarse uno de los 20 lotes de material didáctico que se pondrán en juego.

De forma previa a esos dos bailes de disfraces, el Sábado de Carnaval a las 13.30 horas (tras el encierro) tendrá lugar el Desfile del Disfraz Callejero, que arrancará en el Campo del Pozo, yendo por la Plaza Cristóbal de Castillejo y la calle San Juan hasta la Plaza Mayor. Como diferencia respecto a la última edición, este año el orden del desfile lo determinará el orden de inscripción, suprimiéndose el sorteo que había el Jueves de Casetas, para que así los participantes no tengan que estar pendientes ese día de esas cosas, según señaló en la mañana del jueves Paola Martín Muñoz.

Donde sí se mantendrá el sorteo (el Jueves de Casetas a las 11.00 horas) es para el desfile del Concurso de Carrozas, que volverá a tener lugar el Lunes de Carnaval entre la Novillada y la capea de la tarde. En principio, este desfile volverá a arrancar en la zona de la Catedral de Santa María en dirección al ágora mirobrigense. Como en 2020, aquellas personas que quieran hacer una carroza y no tengan sitio para ello, pueden ponerse en contacto con el Ayuntamiento para que les ceda un espacio donde construirlas.

La inscripción para todos los concursos se podrá hacer hasta las 14.00 horas del miércoles 23 de febrero, de forma presencial en la Casa Consistorial o a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento. Evidentemente, las bases de estos concursos incluyen la ‘cláusula Covid’ que plantea la posibilidad de que se cancelen si así es necesario por las condiciones sanitarias. Paola Martín Muñoz expresó en la mañana del jueves que están “superilusionados” por ir preparando todo, por lo que “ojalá se pueda hacer el Carnaval”, añadiendo que “tendremos que tener presente que todavía estamos con la pandemia y habrá que tener medidas de seguridad”.