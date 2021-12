Caguemos en los ordenadores de Sanidad 

Jueves, 2 de diciembre de 2021

Sanidad te quita los médicos y te ofrece teleasistencia. Así personas que tienen el hígado roto, los pulmones deshechos, los ojos ciegos, un cáncer galopante, su madre muriendo, la desesperación o la lesdicha, han de ponerse delante de unas maquinitas que les dicen: clic, cloc, opción a, opción b, eso no está en mis archivos, inténtelo otra vez, vaya a preguntas frecuentes. Todo masificado e impersonal, como les gusta a los poderes. Todo cosificante y degradante.

En lugar de ponerse delante de una persona que les trata como una persona, que comprende sus contradicciones y sus matices, que los capta incluso en lo que no dicen, que tiene empatía con ellos, que está vivo como ellos están vivos. Para qué, eso no es moderno, no es progresista. Hay que buscar la cantidad y los datos brutos, los códigos y los algoritmos abstractos. Y a ti que te duele muy concretamente te entregan a un puto algoritmo abstracto que no se entera de lo que importa.



Tienen que juntarnos a todos como montones de objetos averiados, sin alma, sin sensibilidad, sin padecimiento, para resolverlo todo (sin resolver nada) en gran escala, en busca de la cantidad, del número de atendidos (es un decir). Y te quitan el alma, te quitan la sensibilidad, te quitan el nombre.No eres más que un dato sin rostro en manos de la brutalidad sin alma del sistema.

Soy un carca, soy un nostálgico reaccionario. Soy viejo, soy todo lo que queráis, pero quiero que me traten como una persona, que me miren. Por eso invito a todos a que se caguen en los ordenadores de Sanidad. Y que los jueces me castiguen. Pero eso sí, con telecastigo. Como decía el irlandés Brendan Behan: los ingleses me han acusado en ausencia, me han condenado en ausencia. Pues ahora que me castiguen en ausencia.