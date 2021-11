La plaza del Oeste se tiñe de morado en el Día Contra la Violencia hacia las Mujeres

Jueves, 25 de noviembre de 2021

“Ni golpes que duelan ni palabras que hieran”, es una una de las frases que ha instalado la Asociación ZOES en la plaza del Oeste, con motivo del Día Contra la Violencia hacia las Mujeres. Y es que, por ese motivo, junto a la fuente cubierta de tela morada se han repartido mensajes de repulsa hacia la violencia machista y de apoyo a las víctimas como los siguientes:

Ni una menos

Educación la mejor vacuna contra la violencia de género

AMAR nunca significó MALTRATAR

Somos el grito de las que ya no están

La igualdad es como la gravedad, una necesidad

No nací mujer para morir por serlo

Lo contrario al feminismo es la ignorancia

Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semillas

Si el amor aprieta no es tu talla

El maltrato empieza cuando acaba el buen trato

Ni golpes que duelan ni palabras que hieran

Fotos Asociación Zoes