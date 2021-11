Nuevo fin de semana con tres propuestas en la cartelera del Cine Juventud

Jueves, 25 de noviembre de 2021

El Cine Juventud de Ciudad Rodrigo propone para despedir el mes de noviembre de nuevo tres películas, en las que se incluyen un debut a precio reducido para toda la familia, una repetición de la semana anterior tras su gran funcionamiento (confiando en que el boca-oreja haga que se animen muchos más mirobrigenses a verla), y un regreso por petición popular, tras el gran éxito que está teniendo esa cinta en las últimas semanas en toda España.

Además, el Cine Juventud ya ha anunciado la potente cartelera que tendrá en lo que resta de año (en cada fin de semana se podría añadir alguna más): el Puente de la Constitución, será para Encanto, la nueva película de Disney (para la cual ya están las entradas a la venta); el fin de semana siguiente (del 11 al 13), para Cazafantasmas. Más allá; el siguiente (del 17 al 22) para Spider-man; y los días centrales de la Navidad (del 25 al 29), para Canta 2. En lo que respecta a la programación de este último fin de semana de noviembre: estos son los horarios y sinopsis:

> EL LOBO Y EL LEÓN

Sábado 27 y domingo 28 de noviembre a las 17.30 horas.

La película que debuta en la cartelera es El Lobo y El León, una propuesta para toda la familia a un precio reducido (4€) para el primer turno de los dos días del fin de semana. La cinta tiene como protagonista a Alma, una joven pianista de 20 años que recibe la terrible noticia del fallecimiento de su abuelo. Ante ello, la joven decide regresar a su casa familiar, ubicada en una recóndita isla desierta en Canadá donde vivirá una experiencia que cambiará su vida para siempre.

Alma se encontrará con un león cachorro y una loba herida, decidiendo curarles, acogerles y cuidarles como uno más de la familia. A pesar de sus diferentes naturalezas, los tres crearán un vínculo verdaderamente fuerte, cuidándose como hermanos. Un día Alma descubre que el león va a ser destinado a un circo, y el lobo a un etnólogo para su correspondiente estudio, pero los lazos que han creado no serán tan fáciles de romper.

> PAN DE LIMÓN CON SEMILLAS DE AMAPOLA (España, 2021)

Sábado 27, domingo 28 y lunes 29 a las 20.00 horas.

Del fin de semana anterior repite Pan de limón con semillas de amapola, la nueva película de Benito Zambrano (La voz dormida, Habana Blues,...), que tiene como protagonistas a dos hermanas, Anna (Eva Martín) y Marina (Elia Galera), quienes fueron separadas en su adolescencia, y que se encuentran de nuevo para vender una panadería situada en un pequeño pueblo mallorquín que han heredado de una misteriosa mujer a la que creen no conocer.

Anna y Marina son muy diferentes: la primera apenas ha salido de la isla y sigue casada con un hombre al que ya no ama; mientras que Marina viaja por el mundo trabajando como doctora para una ONG. Mientras intentan descubrir los secretos que encierra su herencia, tendrán que hacer frente a viejos conflictos familiares e intentar recuperar los años perdidos.

> WAY DOWN (España, 2021)

Sábado 27 y lunes 29 a las 22.30 horas.

La cartelera de este fin de semana se completa con el regreso de Way Down, la nueva superproducción de Telecinco Cinema, que cuenta con un reparto lleno de caras conocidas para el gran público, como Freddie Highmore (The Good Doctor), José Coronado, Luis Tosar o Emilio Gutiérrez Caba, que están bajo la dirección de Jaume Balagueró, responsable de la exitosa saga [REC].

El protagonista principal es Freddie Highmore en el papel de Thom Johnson, un brillante y joven ingeniero que ha sido reclutado para averiguar cómo conseguir robar el Banco de España, una entidad financiera inexpugnable de la que no hay planos, ni datos de qué clase de ingeniería se utilizó hace más de cien años para construir su cámara acorazada.

El objetivo del grupo será un pequeño tesoro que está depositado en el Banco durante sólo diez días, en los cuales deberán descubrir el secreto de la caja, montar un plan y preparar el asalto. La fuga tras el golpe coincidirá con la final del Mundial de Fútbol de Sudáfrica entre España y Holanda que reunirá a cientos de miles de aficionados a las puertas del mismísimo Banco de España.