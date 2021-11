Aplazado el juicio por la supuesta violación a una mujer junto al Palecete del Paseo de la Estación

Miércoles, 24 de noviembre de 2021

Los hechos tenían lugar en 2020, pero la sesión prevista no se realizaba por la ausencia de la víctima, a la que no se ha localizado, y de un testigo, que está en la cárcel

Este miércoles, en la Audiencia Provincial de Salamanca, estaba programado el juicio al hombre que supuestamente insultó, agredió y violó a su ex-pareja, en un edificio contiguo al conocido como Palacete del Paseo de la Estación, en octubre de 2020.

Sin embargo, ha quedado suspendido al no presentrarse a declarar ni la víctima (a la que no se ha localizado), ni uno de los testigos (que actualmente se encuentra en prisión). Y es que la defensa considera esenciales ambas declaraciones para continuar con este proceso judicial.

El acusado, que ha llegado en muletas porque padece una enfermedad, en su declaración ha señalado que él domía y que la víctima “llegó y le pidió perdón. Ella se fue pero volvió al rato y me volvió a pedir perdón”. En ese momento, el supuesto agresor cuenta que mantuvieron “relaciones consentidas”, que se durmieron y al amanecer volvieron a tener relaciones. “Luego le dije que no volviera porque me podía poner en problemas porque había escuchado que me estaba buscando la Policía” (por otro motivo), añadía.

En lo que respecta a los testigos, en su declaración la víctima realizó una llamada para denuniar la agresión y fue encontrada junto a su hermano y su cuñada en las inmediaciones de El Corte Inglés. Allí, según testifican, “la mujer se desmayó”. En ese momento se procedió a llamar a la ambullancia y fue traslada al Hospital. Los diferentes testigos coinciden en que la víctima se encontraba “muy nerviosa y con ansiedad. Y solamente repetía ha vuelto a pasar”.

En los informes médicos se aprecian algunas lesiones en diferentes partes del cuerpo y se observa que la víctima está diagnosticada de ansiedad y tiene medicación para ello, a pesar de ser consumidora habitual. La vista ha quedado aplazada hasta nueva fecha al mo presentarse ni la víctima, ni otro testigo.