El PP denuncia a la alcaldesa de Béjar tras conocer el segundo informe policial del desalojo

Martes, 23 de noviembre de 2021

El Partido Popular de Béjar ha presentado esta mañana en los Juzgados de la localidad una denuncia contra la alcaldesa Elena Martín Vázquez y el concejal de Deportes tras tener acceso al segundo informe donde se refleja lo sucedido con la llegada de ambos al desalojo de una fiesta ilegal en la mañana del domingo 14 de noviembre.

Alejo Riñones, concejal del PP, ha explicado que el abogado con el que trabajan ha valorado que lo expuesto en el ultimo atestado “puede ser constitutivo de varios delitos y por ello hemos procedido a poner la correspondiente denuncia. No es un plato agradable, pero el PP cumple con lo que dice y somos los únicos que hemos hecho esto” en alusión al resto de partidos de la oposición.

El edil popular ha puesto de manifiesto que ellos “no tiene la culpa de lo que esta pasando. Nosotros ni hicimos a nadie alcaldesa, ni le pusimos un sueldo. Ya avisamos en su momento que un tripartido no iba a ningún sitio y estaba abocado al fracaso. Y miren dónde estamos tras dos años y medio”. Para el líder del PP en Béjar la legislatura “está ya perdida”.

SOBRE EL SUELDO Y LA MOCIÓN DE CENSURA

Riñones ha insistido en que “no estamos en el punto de la moción de censura. Estamos en el punto de la dimisión de la alcaldesa. Vamos a hacer todo lo posible porque eso pase. Estamos convencidos de que ocurrirá. Si no, después ya se verán otros escenarios”. De esta manera, el PP vuelve a rechazar unirse a la moción de censura que intenta presentar la formación local Tú Aportas Béjar.

Así mismo el Partido Popular ha instado a la formación que encabeza Garrido a “poner el concejal que falta para que, en un Pleno Extraordinario, poder retirar el sueldo de Martin Vázquez. La única condición es que digan que sí y firmar un sí. No nos vale otra respuesta.”

CIUDADANOS PIDE LA DIMISIÓN

Por su parte, la concejala de la formación naranja en Béjar, Francisca Andrés, en declaraciones a la Cadena SER Béjar ha hecho pública su posición ante este asunto “que tiene sus dificultades. Son actitudes que por si solas descalifican a la alcaldesa, mas allá de las consecuencias jurídicas”. La edil de Ciudadanos, que ostenta la delegación de comercio, indica que “le gustaría llevar a cabo las actividades comprometidas con comerciantes de cara a navidad y otros proyectos en marcha. Pero a pesar de ello, solicitamos la dimisión de Martín Vázquez”. Andrés también ha asegurado que de no producirse su partido político no dudaría en desvincularse del equipo de gobierno socialista “aunque no nos hemos marcado un plazo o fecha límite”.