Domingo Benito anuncia su adiós al Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo tras una década como concejal

Lunes, 22 de noviembre de 2021

El nuevo concejal de Izquierda Unida-Ciudad Rodrigo en Común será Alfredo de Miguel

El integrante más veterano de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, Domingo Benito Lucas, anunció en la tarde del lunes en una rueda de prensa en la Casa de la Cultura que en los próximos días/semanas (depende de los plazos de los trámites legales requeridos para su despedida y para la designación de su relevo) dirá adiós al Consistorio mirobrigense, presentando su renuncia al acta de concejal, dejando asimismo todos los cargos orgánicos que ostenta en Izquierda Unida.

Según explicó Domingo Benito, es una decisión tomada “por motivos personales”, apuntando que ha llegado el momento de “pasar página y consolidar una nueva etapa en mi vida”, después de haber estado metido en política los últimos 13 años, desde que en 2008 asumió la responsabilidad de ser el Coordinador Local de Izquierda Unida en Ciudad Rodrigo.

Domingo Benito desveló que “tenía ganas de dar este paso”, que de hecho ya quiso dar al final de la anterior legislatura, al considerar que “8 años como concejal eran suficientes y tenía otras prioridades” porque había “pospuesto la incorporación a mi vocación”, pero tras hablarlo con otras personas del espacio político que le “insistieron”, finalmente decidió presentarse a las primarias de la formación y acabar encabezando la lista electoral de lo que se denominó Izquierda Unida-Ciudad Rodrigo en Común.

Aunque en 2019 “no tuvimos buenos resultados, de lo que asumí toda la responsabilidad”, Domingo Benito resalta que durante este tiempo “hemos consolidado un capital político, un proyecto ideológico”, de tal modo que “me voy dejndo el espacio político mejor de lo que me lo encontré”. Así, evocó que venían de cosechar apenas 100 votos en 2007 cuando en 2011 sacaron 2 concejales, estando a punto de conseguir un 3º, lo que acabaron logrando en 2015. Cuatro años después, sufrieron una importante pérdida, obteniendo un único concejal, quedándose a las puertas del 2º (por apenas una docena de votos).

Durante su intervención, Domingo Benito mostró su agradecimiento en primer lugar “a nuestros votantes, a todas las personas que alguna vez depositaron su confianza en nosotros”, resaltando que el hecho de que alguien “meta una papeleta en una urna con tu nombre es un honor y una responsabilidad”. Asimismo, dio las gracias a los medios de comunicación y a los trabajadores municipales, “desde los cargos de Administración General a los peones, desde el primero hasta el último”, añadiendo que se va del Ayuntamiento “sabiendo que hay muy buen capital humano”, y que “la gente tiene una impresión equivocada”.

Por último, brindó el “mayor de los agradecimientos” –emocionándose poco a poco- a sus compañeros: “nada de lo que hemos logrado hubiese sido posible en singular; ha sido posible porque nos hemos cruzado mucha gente”, concluyendo que “han sido muchas personas las que hemos hecho posible esta realidad”. En especial mencionó a tres personas que “nos dejaron por el camino”: Jesús Prado, “con quién tuve el placer de aprender mucho”; Teba Corral, “magnífica compañera y mejor persona”; y Julio Anguita, un “maestro”. De igual modo le dio las gracias a su pareja, Alba, “porque ha aguantado lo indecible”.

Según explicó Domingo Benito, se va de las instituciones, pero “no de la política, porque me apasiona”, incluido el debate público, de tal modo que va a seguir en el movimiento sindical, en la defensa de la escuela pública, o en la lucha por la memoria democrática, además de prestar atención a las políticas educativas y a la equidad social sobre lo que quiere hacer un doctorado. Por el momento, se cierra un proceso “apasionante”, en el cual “he intentado dar lo mejor de mí mismo”, mencionando que “de lo que más he aprendido”, ha sido de la etapa que fue teniente de alcalde del Ayuntamiento.

El relevo

La fecha concreta del adiós de Domingo Benito dependerá de los plazos legales para ello, aunque en principio el próximo será su último Pleno Municipal. Al ser un grupo con un solo concejal, la intención es que “Izquierda Unida-Ciudad Rodrigo en Común se quede el menor tiempo posible sin representación”, por lo que hablará con los trabajadores municipales y el Alcalde para ver cuáles son los plazos más idóneos para la designación de un nuevo concejal, responsabilidad que recae en el Congreso de los Diputados al no estar operativa ahora mismo la Junta Electoral Central.

En torno a quién va a ser su relevo, hay un poco de ‘sorpresa’. Según fue explicando, una vez comunicó la decisión a las personas que iban detrás de él en la lista electoral, Alejandra Méndez y Manuel Choya, éstos no quieren asumir el cargo por (felices) motivos personales, con lo cual “finaliza así una etapa para el equipo que en 2007 asumió este espacio”. La cuarta en la lista, Águeda Prieto tampoco lo coge corriendo el turno hasta la persona que iba como 5º en la lista electoral, Alfredo de Miguel, quién precisamente se presentó a las primarias para ser cabeza de lista de IU-CR en Común.

Domingo Benito dijo que “dejo el cargo en buenas manos; me voy tranquilo, porque Alfredo tiene sobrada capacidad para el cargo”, ofreciéndose a echar una mano en aquello que le haga falta. El futuro concejal de IU-CR en Común, que no está afiliado a ningún partido, dijo que es un “placer”, recordando que se marchó de Ciudad Rodrigo con 10 años y volvió con 65 tras toda una vida laboral fuera, por lo que agradeció que “me deis esta oportunidad”. Su interés es que “el grupo político no desaparezca, que se siga manteniendo, y hacerlo lo mejor que pueda, que será difícil porque Domingo deja el listón alto”.