Cómo ahorrar dinero en los regalos de Navidad

Ya se acerca la Navidad, esa época de luz, amor y alegría que se caracteriza especialmente por los regalos. Pero, claro, hacer regalos implica (casi siempre) gastar dinero.

Por eso estas fechas tan importantes se pueden convertir en una preocupación si no contamos con ahorros. ¿Pero y si pudiéramos ahorrar dinero en los regalos de Navidad con pequeños gestos? Te contamos los mejores trucos para que tus compras navideñas te salgan más baratas.

Haz tus compras con antelación… o en enero

Comprar nuestros regalos de Navidad con mucha antelación puede ser complicado, ya que. Sin embargo, merece la pena, ya que podremos ahorrar bastante dinero.

Aparte de los(como el 11 del 11, el Black Friday o el Cyber Monday), en el mes de noviembre podremos comprar más tranquilos y sin problemas de stock. Y si no buscamos algo en concreto, siempre nos queda la opción de esperar a las rebajas de enero, aunque corremos el riesgo de irnos a casa con las manos vacías.

Aprovecha las ofertas del Black Friday

El último viernes de noviembre, conocido popularmente como Black Friday, se ha puesto de moda en los últimos años por sus gangas. Aunque hay que rebuscar un poco, podemos encontrar ofertas tentadoras y rebajas de infarto. Por eso este día es para muchos el día de hacer gran parte de sus compras navideñas.

No obstante, debemos tener en cuenta ciertas cosas para evitar el despilfarro de dinero. En primer lugar, hay que consultar los precios con bastante tiempo para saber si la tienda de verdad nos está haciendo una oferta. Además, es recomendable tener una lista de las cosas que vamos a comprar para no gastar de más. Y si podemos hacer nuestras compras online nos libraremos del caos que se genera en los centros comerciales este día.

Busca códigos promocionales para tiendas online

Casi todos los comercios online ofrecen de vez en cuando códigos de descuento para ahorrar unos valiosos euros en nuestras compras. Normalmente, en Navidad estas ofertas se retiran, pero si compramos los regalos con antelación o nos esperamos a los primeros días de enero, podremos encontrar ofertas muy sugerentes. Basta con hacer una búsqueda en internet y probar los códigos que encontremos.

Haz tus propios regalos para ahorrar dinero en Navidad

Si tenemos tiempo y un poco de maña, no hay nada más especial que hacer un regalo a mano. La mayoría de las veces, el valor sentimental supera al valor económico, porque un regalo personal siempre será único. Este tipo de regalos suelen requerir una inversión económica mínima, pero, a cambio, necesitaremos tiempo y algo de habilidad.

Además, si andamos justos de dinero y no queremos dejar sin regalos de Navidad a nuestros hijos, siempre podemos optar por un microcrédito online. Este revolucionario sistema de financiación nos permite obtener pequeñas cantidades de dinero en solo unos minutos. No nos harán preguntas, no requieren papeleo y se pueden pedir a través de internet. Asimismo, algunas empresas estarán dispuestas a ayudarnos incluso aunque estemos en una lista de morosos, ya que nos ofrecen préstamos con ASNEF, como NEXU. Esta Navidad no te quedes sin regalos, siempre hay alternativas.​