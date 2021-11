Comprar verdura online en Frutamare

Viernes, 19 de noviembre de 2021

En Frutamare apuestan por una alimentación saludable en base a productos de temporada, ya que esta ofrece aún mayores beneficios combinada con la fruta

El mundo está cambiando a un ritmo acelerado. La irrupción de las nuevas tecnologías, unida a criterios de sostenibilidad de los cuales particulares y empresas van tomando conciencia, han modificado en los últimos años nuestros hábitos de consumo. Cada vez somos más quienes nos inclinamos por las tiendas online como método de adquisición de bienes y servicios sin necesidad de desplazamientos y a precios competitivos. Nos centramos hoy en por qué comprar verdura online, y además hacerlo en empresas de proximidad como Frutamare, es lo más beneficioso tanto para ti como para tus frutas y verduras y sus agricultores.

Por qué comprar verdura online en comercio de proximidad

A la opción de hacer la compra por Internet se suma otra que consideramos por varias razones tanto o más importante que la anterior. Nos referimos a que nuestra compra de verduras de temporada se haga a favor del comercio de proximidad.

No se trata de pretender encontrar en las calles de nuestro barrio absolutamente todo lo que necesitamos para nuestro día a día, sino de incentivar la economía local. ¿Qué razón hay para buscar lejos lo que tenemos cerca? No tiene ningún sentido tiene desperdiciar recursos y emitir gases contaminantes en el transporte de mercancías cuando estas se elaboran a escasos kilómetros del lugar en el que nos encontramos. Además, no comprar en comercio de proximidad supondría renunciar a la elevada calidad de la producción autóctona.

Piensa en las frutas y verduras que compras en el supermercado... si te parece que no saben como antes, no te equivocas. En esos casos, las frutas y verduras se recogen fuera de temporada y la maduración, en lugar de realizarse en el árbol o la mata, se lleva a cabo en cámaras o durante el transporte. Es obvio que si ha de exportarse debe recolectarse mucho antes de que esté en condiciones de consumirse.

La inmediatez es el factor determinante para que el alimento conserve todo su sabor y propiedades nutricionales. ¿Has probado un tomate recién extraído de la mata? ¿O una manzana acabada de arrancar del árbol? Quienes trabajan en el sector alimentario saben que esa coincidencia temporal entre plena maduración y comercialización resulta esencial.

En ese sentido va cobrando cada vez más auge la venta directa por Internet. Al comprar verdura online y eliminar intermediarios conseguimos abaratar costes, y que un porcentaje mayor del precio final vaya a las manos del agricultor y no a las redes de distribución. Pero es que, además, al comprar verdura online, permitimos que el producto llegue al destinatario último manteniendo toda su frescura y calidad.

Frutamare como la mejor tienda en la que comprar verdura online

Hay empresas pioneras en el comercio electrónico de productos de proximidad. En Frutamare podemos presumir de ser una de ellas, además del mejor lugar en el que comprar verdura online. Somos una frutería online de confianza, ya que utilizamos canales cortos de distribución, fundamentalmente sitios de Internet, para que el cliente (sea particular, comercio o cooperativa) realice su compra. Además, puede hacerlo teniendo la certeza de que las frutas y verduras recorrerán la corta distancia que les separa en óptimas condiciones de seguridad e higiene, y conservando íntegras sus propiedades.

Frutamare es, además, un caso paradigmático en lo que respecta a la compra online de fruta fresca y verdura de primera calidad. Inscrita en el Registro de productores y recolectores valencianos, y con 70 años de experiencia a sus espaldas, ha contribuido desde hace tres a cambiar las reglas del juego.

En 1918 creó su plataforma de venta para que los cítricos que elaboraba en la comarca de Safor (Valencia) llegaran al comprador en el punto exacto de maduración. Las naranjas, mandarinas, limones y ahora aguacates que produce se mantienen hasta el último momento en el árbol.

A partir de allí, el proceso que seguimos en Frutamare es tan sencillo como el siguiente:

Recogemos las frutas del pedido y las seleccionamos según calidad y calibre

Procedemos al embalaje

Transportamos las frutas y verduras frescas de forma escrupulosa. De esa manera, sus propiedades y su sabor siguen intactos. Una vez realizas tu compra de frutas y verduras online, recibirás en tu domicilio el género en un plazo generalmente menor a 24 horas.

Ves que es cierto, al comprar verdura online en Frutamare recibes los alimentos directamente de la tierra a la mesa. Además, nos enorgullece poder ser un exponente de este modelo más sostenible con el medio ambiente y justo con el trabajo del agricultor.

¿Qué frutas y verduras puedes comprar online en Frutamare?

En Frutamare apostamos por una alimentación saludable en base a productos de temporada. No queremos reducir el catálogo a la verdura, ya que esta ofrece aún mayores beneficios combinada con la fruta. Por eso, además de comprar verdura online, en nuestra web también puedes escoger entre una gran selección de cítricos y otras frutas, además de otros productos de la tierra.

Cítricos

Como sabrás, nuestra producción esencial consiste en cítricos de la más elevada calidad, dadas las características de las tierras de las que proceden. Además, los nuestros son cítricos 100% naturales. Sin ceras ni elementos químicos conservantes. Proceden de terrenos ricos y bien regados. Por cierto, en nuestra web ofrecemos amplia información sobre cada una de las variedades, que son las siguientes:

Naranjas en diferentes variedades según temporada (Navel, Sanguina, Blanca, Kumquat) y a su vez las subvariedades de la primera (Navelina, Washington…).

Mandarinas Clementina.

Limones (Verna, Mano de buda, Bergamota, Caviar cítrico).

El criterio de recolección de cada una de estas frutas es el de maduración. Por ejemplo, te ofrecemos antes una naranja Navelina que una Navelate, porque la primera madura antes. Es decir, recibirás en tu domicilio la fruta que esté en su plenitud.

Otras frutas frescas

En los últimos años, Frutamare ha extendido su oferta a otros tipos de fruta de temporada, así que en nuestra tienda online de confianza también puedes hacer pedidos de otras frutas, siempre 100 % frescas y naturales. Estas son:

Melocotones

Ciruelas

Cerezas

Manzanas

Melones

Sandías

Aguacates

Verduras

Hemos dejado para el final a la protagonista de este artículo. ¿Puedes comprar verdura online en Frutamare? Por supuesto. Verdura de primera calidad y con la misma garantía de frescura. Siempre verduras de temporada. En las estaciones de primavera, verano y otoño dispondrás de:

Tomates

Pepinos

Berenjenas

Calabacines

Espinacas

Acelgas

Y, durante todo el año, en nuestra tienda online podrás comprar:

Patatas

Cebollas

Ajos

Como ves, este mercado en el que comprar verdura online es muy amplio. Tampoco queremos olvidarnos del surtido de frutos secos compuesto de avellanas, almendras, nueces y pistachos acompañados con miel.

Productos de la zona

Para los sibaritas existe un rincón especial en la tienda online de Frutamare. Esta sección está formada por conservas y exquisiteces de la tierra, como la Pericana y el Aspencat (platos típicos de la cocina levantina), tomates secos, atramuces, aceitunas partidas y manzanillas extra.

Si entras a comprar verdura online en Frutamare, comprobarás que también puedes confeccionar cestas variadas combinando algunas de las frutas y verduras frescas que están en nuestra plataforma. Una excelente idea para regalar a alguien o degustar tú mismo en casa.

El procedimiento de compra es sencillo y rápido: te diriges a comprar verdura online en nuestra web. Una vez dentro, seleccionas el producto y la cantidad. Indicas una dirección de envío y finalizas el pedido verificando el pago a través de alguno de los medios permitidos. Lo recibirás en tu domicilio en tiempo récord. Además, la empresa transportista te irá informando sobre el curso de la entrega.

Desde el sillón de casa, con máximas garantías de frescura y calidad, sabiendo que lo que pagas no se pierde en entramados de empresas intermediarias, sino que llega a quien quiere a la tierra y se enorgullece de llevarte el fruto de su trabajo para que disfrutes de él. Esta es la clase de comercio justo y sostenible por el que apostamos.

Así pues, compra fruta y verdura. Pero hazlo online, en comercio de proximidad, con todas las garantías y con los mejores resultados. Hazlo en Frutamare.