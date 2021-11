Calderón: “Es importante tener la paciencia que está teniendo el club y la afición, porque la realidad es que llevamos 3 goles y es casi insólito”

Viernes, 19 de noviembre de 2021

Antonio Calderón, entrenador del Salamanca UDS, cumplirá este fin de semana en Arosa su último partido de sanción y compareció en rueda de prensa en la previa del partido.

Necesidad de ganar: “Hay que apretar al jugador y darle tranquilidad también. Estamos en el camino correcto y toca incidir en el acierto. Es importante tener la paciencia que está teniendo el club y la afición, porque la realidad es que llevamos 3 goles y es casi insólito. Cuando consigamos un buen resultado todo va a fluir y estoy convencido de ello. Jugamos bien, pero nos están pasando cosas. Tenemos un equipo comprometido y deseosos de que llegue el domingo”.

Fuera del banquillo: “Es horroroso y no puedes estar en contacto con el futbolista. A veces se pierde el mensaje. Una cosa es que insultes y otra que protestes, eso lo tiene que ver la RFEF. No tenemos dos entrenadores, pero sí dos delanteros, dos porteros… Castigar tanto no lo veo normal. Se vive fatal y se sobrevive”.

Arbitrajes: “Nosotros no estamos hablando de los arbitrajes y las cosas han sido como han sido. El que no llora, no mama. Siempre está el oportunismo y a veces uno se aguanta y otras no. A mí plantilla le digo que nos olvidemos, pero somos humanos y reaccionamos”.

Falta de gol: “No es un problema el sistema. Es un problema de ambición y hemos jugado con 1 y 2 delanteros, pero llevamos solo tres goles. Hemos jugado con 4-4-2, 4-3-3 y 5-3-2. Se trata de que la gente de arriba tenga más ganas de llegar arriba”.

Baja de Kristian: “Con Arencibia ya hablé la semana pasada y él tiene muchas posibilidades de salir de inicio, aunque lo lógico es que sea él”.

Arosa: “Es un rival que está teniendo un comportamiento irregular, que gana, pierde… pero viene de vencer 1-4 y el que hace tantos goles es para tenerlo en cuenta. Están concediendo goles”.

Este Salamanca es mejor que el que ganaba: “Ahora mismo somos mejor equipo, pero los resultados no están llegando”.