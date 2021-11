La escritora salmantina Ariel Zorion desembarca en el mercado inglés con ‘La hora del ocaso’

Jueves, 18 de noviembre de 2021

Viajar es su fuente de inspiración principal, así como su formación académica, pero si hay algo que ha marcado su producción literaria es una pequeña localidad californiana que tiene mucho que ver con Clint Eastwood

Quién le iba a decir a Ariel Zorion que, cuando comenzó a escribir, colaborando con alguna revista local en su Salamanca natal, mucho antes de iniciar los estudios de Periodismo, estaba adentrándose en un viaje que iba a resultar en una colección de libros de más de una decena de títulos. Porque, en efecto, ya son concretamente trece los libros de los que puede presumir con orgullo esta autora, nacida en la capital del Tormes, que ha elegido tan sonoro nombre como pseudónimo para firmar sus novelas. Y esto también tiene una interesante historia detrás: «El apellido es una palabra en euskera. Zorion significa felicidad, que es precisamente la sensación que experimento mientras escribo. Por otro lado, aunque sé que Ariel es un nombre predominantemente masculino, pensé que era un tanto ambiguo y que podía camuflar bien mi identidad, especialmente al principio, que sentía más inseguridad. Y, por último, como nada es casual, me gustaba el hecho de que uno empieza por A y el otro por Z. Entre la A y la Z caben todo tipo de historias, parece que todo es posible. Da sensación de infinitud».

Hablar de Ariel Zorion es hablar de la saga Ocaso, cuya primera entrega, La hora del ocaso, ya ha sido traducida al inglés. Un bagaje realmente sorprendente para una mujer que, hasta hace poco, no se planteaba dedicarse a contar historias. «Antes de empezar la carrera, ya colaboraba con una revista en Salamanca para la que escribía artículos, hacía alguna entrevista… No obstante, ha sido en los últimos años cuando más se ha despertado esta pasión por escribir», cuenta la autora.

Psicóloga, educadora, además de periodista, si existe una definición que le venga como anillo al dedo a la escritora charra es multidisciplinar. Reconoce que está llena de inquietudes y siempre está dispuesta para abrirse al aprendizaje: «Soy muy inquieta, no me gusta anclarme, necesito experimentar y ponerme a prueba con nuevos retos. Creo recordar que Eduard Punset hablaba en uno de sus libros de la importancia del cambio, y la neurociencia también nos dice que nuestro cerebro necesita romper con las rutinas y aprender cosas nuevas para prevenir su envejecimiento prematuro. A mí me encanta aprender y considero que los desafíos nos aportan una dosis extra de salsa en la vida».

Pero quizá lo que mejor refleja esta filosofía de vida sean sus personajes. Primero ellos, y después esto se traduce en la propia historia. Sus «hijos» están llenos de contrastes y de matices, y son sometidos continuamente a un profundo análisis psicológico y emocional, sello personal de su forma de escribir. Seguramente por esto, su primera novela, El encuentro, una historia sobre el amor y los celos, tuvo una acogida muy buena entre los lectores. «Supongo que el público conectó porque muchos han pasado por experiencias similares o conocen a alguien que lo ha hecho. Es más, a todos nos puede pasar lo de enamorarnos de la persona menos adecuada para nosotros», reconoce Zorion.

Después de aquello, llegaron más novelas, destacando la que puede ser elegida como buque insignia de su producción literaria, la mencionada saga Ocaso, una serie de thrillers policiacos cuyo hilo conductor podría ser, en palabras de la propia autora: «El sentimiento de culpa, la amistad, la lealtad y la propia metáfora del ocaso como ese momento de cambio. El crimen casi es la excusa que arranca la historia y la mantiene en marcha, dotándola de la intriga necesaria». Esta historia, como sucede con todas las que llevan su firma, en realidad, se inspira en un viaje. Uno muy especial que la salmantina realizó por la Costa Oeste de los Estados Unidos en 2014; curiosamente el mismo periplo que le inspiraría su primera novela, El encuentro. Viajar es una actividad fundamental en la vida de Ariel Zorion, y en este caso hay una localidad, con nombre y apellidos, que le marcó para siempre: Carmel-by-the-Sea, en California. Esta pequeña localidad, que ha inspirado su saga más famosa, enamoró a la escritora salmantina, y, como curiosidad, cabe destacar que tuvo por celebérrimo alcalde, a finales de la década de los 80, ni más ni menos que a Clint Eastwood.

Tal vez el mítico alter ego de Harry el Sucio pueda ahora disfrutar de la primera novela de la saga Ocaso, y tal vez se pregunte qué hace una salmantina enamorándose de aquel terruño californiano que tantos quebraderos de cabeza le dio. Quién sabe, pero después de leer a Ariel Zorion, no se puede descartar que sucedan cosas inesperadas.

Sobre el aterrizaje en el mercado inglés de La hora del ocaso, Zorion tiene claro que se trata de una gran oportunidad: «Es un síntoma de crecimiento, de avanzar en mi carrera como escritora. Tengo la suerte de poder decir que, desde que publiqué mi primera novela, cada año he observado un crecimiento respecto al anterior, y esto ha sido especialmente pronunciado desde que publiqué La hora del ocaso, que precisamente es cuando empecé a estar más presente en redes sociales y publicitar mis libros. En lo que va de 2021, ya casi he triplicado las cifras de 2020, lo cual me emociona y me permite soñar un poco más».