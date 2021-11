Castilla y León avanza hacia el pasaporte covid que se aplicaría por municipios según su situación hospitalaria

Jueves, 18 de noviembre de 2021

El informe para ver si es viable o no esta medida pasará al comité de expertos y luego al comité jurídico, con el fin de asegurar su legalidad

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha informado sobre la intención del Gobierno regional de instaurar el denominado pasaporte covid, como medio para frenar el incremento de contagios. No obstante, “en este momento hay un informe de salud pública para ver si es viable o no en algunas actividades, que pasará al comité de expertos y luego al comité jurídico”.

En este sentido, añadía que “se podría poner en marcha de manera localizada, en función de incidencia de cada municipio y provincia, aunque tendrán prioridad los criterios de saturación hospitalaria. Pero no se han establecido niveles de corte”. Además, matizaba que “se trata de hacerlo en los sitios donde el riesgo sea mayor, todavía no hay decisiones, no se trata de estigmatizar a un sector en concreto, sino de prevenir situaciones de riesgo”.

Por otra parte, Igea criticaba el anuncio de Pedro Sánchez de vacunar con la tercera dosis a los mayores de 60 años y el personal sanitario, ya que, en su opinión, estas decisiones las tienen que tomar los expertos y en los cauces previstos.

Finalmente, reiteraba un llamamiento para que se vacunen los que no lo han hecho, ya que el porcentaje de personas que no han recibido dosis y están ingresadas por coronavirus en la UCI ha aumentado y ya alcanza el 38% .