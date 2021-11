La Cámara de Comercio de Béjar organiza una jornada para emprender “el camino de la recuperación”

Jueves, 18 de noviembre de 2021

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Béjar organiza el próximo martes día 23 de noviembre a las 10:00 horas a una jornada presencial en el Vivero de Empresas del ente cameral, en la que tomará parte el Viceconsejero de Economía y Competitividad de la Junta de Castilla y León, Carlos Martín Tobalina.

Esta sesión se encuadra dentro del programa gratuito desarrollado a través del marco de colaboración establecido entre el Consejo de Cámaras Castilla y León y la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE).

Entre los asuntos encima de la mesa estarán, por un lado, las novedades vigentes en materia de los fondos Next Generation que forman parte del mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia y por otro, a buen seguro, se hablará del Plan de Fomento o de Reindustrialización de Béjar que la Junta Regional puso en marcha a finales de 2019 y que todavía no ha ofrecido los resultados esperados y que debido a la situación de la pandemia, ha visto alargado su plazo de ejecución.