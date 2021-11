Unamuno en el Día del Juicio

- Oh, Señor, –replica Unamuno– si no fuera porque eres Dios y todo lo sabes y a todos escrutas hasta lo más hondo de su ser de carne y hueso y espíritu, diría que no me conoces. Yo sé bien lo que dije ese día, pero este es el momento en que he cambiado de opinión. Y ello es que en lo más íntimo de mi corazón anida la contradicción, la guerra civil espiritual y, como dejé escrito, soy uno que dice una cosa con el corazón y la contraria con la cabeza.