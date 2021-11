Kahleah Copper: “Quería seguir compitiendo por títulos y éste es el mejor lugar para hacerlo” 

Martes, 16 de noviembre de 2021

Presentación de la nueva jugadora de Perfumerías Avenida que llega a Salamanca como MVP de las finales de la liga americana

Toca disfrutar con ella”, repetía hasta en dos ocasiones el presidente de Perfumerías Avenida, Jorge Recio, durante la presentación de la nueva jugadora azulona, Kahleah Copper. Pocas veces se tiene la suerte de contar con una campeona WNBA en tus filas y pocos podían imaginar, cuando se anunció su fichaje para esta campaña, que llegaría a Salamanca como MVP de las finales de la liga americana. Tras su merecido descanso y homenajes por su rotundo éxito, por fin está ya en su nueva casa, en Würzburg, con la misma mentalidad competitiva y de mejora personal que la ha llevado a un verano de ensueño.

Es un tópico, pero cuando una jugadora llega con el currículum veraniego de Kahleah Copper, sobran las presentaciones. “Es conocido por todos, lo que hizo esta temporada y lo que representa como jugadora”, comentaba el presidente azulón en la presentación. La oportunidad de que estuviera en Salamanca llegó mucho antes del exitoso periodo estival, “es un fichaje que hicimos hace tiempo, Roberto puso su nombre sobre la mesa y no tuvimos duda, pero lo que ha conseguido desde entonces ha excedido lo que ya de por sí era. Estamos encantados”, explicaba Recio.

Sería jugar a las adivinanzas poder imaginar qué hubiera sucedido si no se hubiera fichado en ese momento, “seguro que una vez firmada aquí, habrá tenido ofertas o tendrá superiores, pero nos toca disfrutarla y hablar de la buena planificación, a veces somos un equipo puente pero no nos queremos quedar en eso”. Y, por fin, plantilla completa: “ahora sí tenemos la plantilla, tras 99 días. Hemos competido contra todos sin tener toda la plantilla y es digno de alabar lo que hemos conseguido”, sentenciaba Recio.

Sin demasiado tiempo para aclimatarse, es lo que tiene el momento, Copper ya se encuentra a las órdenes de Roberto: “me siento bien de estar aquí. Vine directa desde Nueva Jersey, viaje sencillo. Estoy emocionada por estar aquí aunque muy cansada ahora mismo. Necesito un par de días de ajuste y estaré lista”, comentaba nada más comenzar la rueda de prensa.

Los deberes, eso sí, los traía hechos, “ya sabía que vamos a ser un buen equipo, el staff es súper apasionado y pone atención en los detalles, y yo vengo de entrenadores similares, así que he estado hablando con Roberto de ser yo misma. Salir, trabajar juntas y ser yo misma”, explicaba Kah. Entre las razones para llegar a Salamanca, “había escuchado que España es muy agradable, sólo estuve jugando aquí un partido en Girona en mi primer año profesional. Escuché que éste era uno de los mejores clubes, muy profesional, gran entrenador, grandes jugadoras… Y quería competir por títulos de nuevo y era el mejor lugar para hacerlo”.

Conocedora, igualmente Kahleah de la afición que la aguardaba impaciente, “cuando elijo jugar en Europa, depende siempre de los aficionados. He jugado siempre ante grandes fans y mis entrenadores en la WNBA ya me hablaron de la afición aquí. Estoy con muchas ganas de sentir esa energía del público”. Imposible no preguntar sobre su año en WNBA, “la temporada ha sido increíble. Salimos con muchas adversidades, ganar siete partidos, perder siete. Muchas jugadoras fuera, como ha sucedido aquí… pero nos unimos en el momento correcto y ganamos” En cuanto a sus retos, viene fuerte la MVP de la WNBA, “vi la final de Euroliga. Vi como era un equipo tremendamente competitivo y sé que quiero volver ahí para ganar”.

Cuenta ya Roberto con la pieza que le faltaba, y toca resetear, “es complicado empezar otra vez. Necesitamos su paciencia y la paciencia del resto, pero ya llevamos un master este año en esto”, explica su nuevo técnico, Roberto Íñiguez. Ahora bien, el vitoriano no esconde su felicidad, “lo más importante es que estoy contento porque llega una jugadora que representa lo que queremos. Representa la cultura que queremos tener y es un ejemplo: está donde está por su trabajo y dedicación. Ese trabajar día a día es muy importante y es el camino. Cada día, hacer el mejor trabajo posible”.

Los objetivos, claros para ella según su entrenador: “este año debe servir para ella para dar un paso más como jugadora, seguir creciendo y veremos dónde está el año que viene. Mi trabajo es que esté cómoda aquí, se adapte a nuestro baloncesto, que es diferente al que se juega en Europa”. Y, lejos de hablar de premios, Roberto aclara: “si está aquí, por encima de MVP, es por ser una muy buena jugadora de equipo” .