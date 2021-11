El PSOE califica los presupuestos de la Junta de “muy tristes” para Ciudad Rodrigo y su comarca

Martes, 16 de noviembre de 2021

El PSOE de Ciudad Rodrigo ofreció en la mañana del martes su tradicional rueda de prensa de valoración de los Presupuestos de la Junta de Castilla y León para el año 2022, con la cual apuntaron que inician una nueva etapa de actividades en su sede de la calle Coria. Antes de hablar de los Presupuestos de la Junta, el PSOE hizo una valoración sobre el hecho de que la Diócesis de Ciudad Rodrigo deja de tener un Obispo exclusivo, una noticia “esperada, pero no gratificante”, en palabras de su secretario general, Juan Luis Cepa. Remarcando que han sido leales tanto a la Diócesis como a la ciudad, “apoyando cualquier movimiento para defender la identidad de la Diócesis”, Juan Luis Cepa señaló que “es difícil de entender que si se quiere mantener se haya optado por esto”.

En este sentido, el portavoz socialista en el Ayuntamiento mirobrigense, Juan Tomás Muñoz, indicó que, “desde el respeto no podemos menos que criticar abiertamente este primer paso para la desaparición”, indicando que incluso al nuevo prelado, José Luis Retana, le traicionó el subconsciente en su rueda de prensa del lunes hablando de las diócesis civitatense y salmantina de forma conjunta. Para Juan Tomás Muñoz, este movimiento “puede ser otro paso letal para el futuro de este territorio, una nueva losa por mucho almizcle que estén extendiendo”, calificando este “replique a pésame” incluso de “traición a la España despoblada”.

En torno a los Presupuestos autonómicos para el año que viene, desde el punto de vista socialista son “objetivamente nefastos y muy tristes para Ciudad Rodrigo y su comarca, a la que tienen abandonada”, en palabras de Carlos Fernández Chanca, resaltando Juan Tomás Muñoz que “de nuevo defraudan cualquier expectativa”, reflejando únicamente “proyectos previstos desde hace décadas”, salvo uno: la renovación de las casas de Camineros, y ese es con “los fondos de la Unión Europea que llegan gracias al Gobierno de Pedro Sánchez”.

Sobre esos proyectos veteranos que siguen apareciendo, la mención especial esta vez se la lleva la reforma de la Estación de Autobuses (“de la que llevamos debatiendo 20 años”), para la cual solo se presupuestan 12.000€ porque hay que “actualizar el proyecto” según la Junta, después de haberlo ya presentado y posteriormente reducir su envergadura. Además, los socialistas resaltan que esos 12.000€ también procederán de Fondos Europeos.

Para Juan Tomás Muñoz, “parece que la dinámica de la Junta es guardar proyectos en el cajón” y con el tiempo sacarlos para actualizarlos, como también ocurrió con el Polígono de Las Viñas II, para el cual se presupuestaron 100.000€ en 2021 para “ponerlo al día”, pero “no sabemos qué se ha hecho; no ha habido ninguna licitación”, según Juan Luis Cepa. Para 2022, la cifra para el Polígono baja a 60.000€, proyectándose 1 millón de euros para 2023, justamente “el año electoral”. El PSOE espera que “ojalá se llegue a hacer” con la actual planificación plurianual presupuestaria, pero en todo caso remarcan que tendría un importe muy inferior (menos de la mitad) al proyecto original, que ascendía a 13 millones de euros.

Además, desaparece de los Presupuestos la actuación prevista para 2021 de Adecuación de la Base de Emergencias del 112: “no se ha hecho, y desaparece”. A eso se añade que “no hay inversión en materia sanitaria” (resaltan que en Ciudad Rodrigo ahora no se opera, “con la disculpa de que no hay anestesista”, por lo que “vemos una degradación en esta materia”), y tampoco en infraestructura viaria, salvo una intervención en la carretera entre Tamames y Bocacara.

Para Juan Luis Cepa, son unos presupuestos “tristes y lamentables”, que demuestran que el alcalde de Ciudad Rodrigo y el presidente de la Diputación “tienen muy poca o nula influencia en la Junta, porque en estos presupuestos no se reflejan actuaciones contundentes para Ciudad Rodrigo y comarca”. En lo que respecta al presidente de la Diputación, Javier Iglesias, Carlos Fernández Chanca recordó que cuando el Gobierno de España presentó sus Presupuestos “salió corriendo a criticarlos, pero poco o nada ha dicho sobre los de la Junta”.

Mientras tanto, el Gobierno de España, según Juan Tomás Muñoz, “sigue invirtiendo en esta zona”, recordando que ya está adjudicada la actuación en la Puerta de La Colada, que se ha sacado a licitación el aprovechamiento hidroeléctrico de la presa de Irueña, que se ha sacado a exposición pública la construcción de una nueva rotonda en Fuentes de Oñoro, o que se continúa avanzando en la electrificación de la vía férrea.

Ante ello, el PSOE ha registrado en las Cortes de Castilla y León una enmienda a la totalidad de los Presupuestos de la Junta para 2022, que se debatirá este jueves, y “esperemos que triunfe y sean devueltos al Gobierno de Mañueco”. En caso de que esta enmienda a la totalidad sea rechazada, presentarán varias enmiendas presupuestarias, en las cuales se hace especial hincapié en la comarca, al estar “ausente en los Presupuestos”, según Carlos Fernández Chanca.

Esas enmiendas reclamarían la iniciación de la concentración parcelaria de Peñaparda y Morasverdes, la modernización de la Estación de Autobuses, la mejora de la travesía de la CL-523 a su paso por El Bodón (que es de la Junta), la implantación de las Urgencias Pediátricas 24 horas al día (“vamos a ser persistentes” con ello), el incremento del personal en algunas especialidades como Urología o Rehabilitación, la apuesta por un Centro de Día para Mayores, actuaciones en el Castro de Irueña, la finalización definitiva del Museo de los Fósiles de Monsagro, y la concesión de ayudas a los ayuntamientos de Villar de la Yegua, Villar de Argañán y Castillejo de Martín Viejo para poner en valor el Yacimiento de Siega Verde.