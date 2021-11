El PP pedirá la dimisión inmediata de Martín Vázquez “si los hechos son ciertos”

Martes, 16 de noviembre de 2021

Continúa el torrente de reacciones tras la acusación sobre la alcaldesa de Béjar de desautorizar a la Policía Local durante el desalojo de una fiesta en la madrugada del sábado.

Hoy el Partido Popular de la ciudad textil ha realizado una rueda de prensa donde ha expuesto su visión de los hechos. La formación incide en que “se pudo producir un abuso de poder por parte de la alcaldesa” a tenor del relato aparecido ayer en un medio digital sobre lo ocurrido.

El concejal y portavoz del grupo mayoritario de la oposición, Alejo Riñones, ha declarado que “si estos hechos son reales, y yo creo que el comunicado del PSOE lo admite, aunque no claramente, pediremos la dimisión inmediata de la alcaldesa y del concejal de deportes que la acompañaba”.

Asimismo los populares han mostrado públicamente su apoyo a los agentes de policía, tanto local como nacional, que “con su valentía, con su trabajo en defensa del orden, estuvieron allí esa noche y mostrando su malestar, según indican los medios de comunicación”.

Falta de transparencia

Riñones ha indicado que, en las comisiones informativas de este lunes, concejales de su grupo municipal preguntaron sobre este asunto, pero que no han obtenido respuesta. Además “se ha solicitado toda la información que haya sobre estos hechos, incluido el acta y el informe de la Policía Local” y que en caso de no obtenerlo en el plazo que marca la ley (de cinco días hábiles) el PP no descarta acudir a otra vía para llegar “hasta el final de este asunto”.

Además, el edil popular ha informado de que trasladará toda la información al comité provincial del partido para que evalúen la situación.