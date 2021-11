Carbajosa se suma a la campaña de la DGT recordando que las aceras son un espacio exclusivo para peatones

Martes, 16 de noviembre de 2021

El Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada se suma a la campaña puesta en marcha por la Dirección General de Tráfico para concienciar en el respeto a la movilidad peatonal, recordando que las aceras son un espacio exclusivo para los desplazamientos a pie. Para ello, además de difundir el mensaje a través de las herramientas de comunicación de las que dispone, la Policía Local del municipio se implicará informando sobre la normativa a los usuarios de vehículos de movilidad personal, entre los que se encuentran los patinetes.

Esta campaña cuenta también con el apoyo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la Red de Ciudades que Caminan, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Confederación Española de Organizaciones de Mayores.

Desde que el pasado 2 de enero entrara en vigor el RD 970/2020 por el que se modifica el Reglamento General de Vehículos y el Reglamento General de Circulación, los vehículos de movilidad personal, entre los que se encuentran los patinetes, son considerados vehículos a todos los efectos por lo que sus conductores están obligados a cumplir las normas de circulación, del mismo modo que el resto de conductores de coches y motos.

Esto implica, por ejemplo, que estos vehículos, no pueden circular por las aceras, además de tener prohibida la circulación en vías interurbanas, travesías, autopistas, autovías o túneles urbanos. Sin embargo, la realidad es que no todos los usuarios respetan la norma, algunos por mero desconocimiento, y es habitual ver patinetes circulando por las aceras, un comportamiento que no solo genera quejas entre los ciudadanos, sino que además es peligroso para los peatones, llegando en algunos casos a producir accidentes, señala la DGT.



La campaña que se pone en marcha pretende, con un tono amable y divertido, dar a conocer la norma de una manera clara y, de este modo, reducir los accidentes en las aceras y los espacios peatonales. Bajo el slogan “No pasa”, la campaña juega con algunas preguntas de cultura general de las que no pasa nada por no saber la respuesta, para dejar claro después que la bicicleta y el patinete “no pasan” por la acera.

Es conveniente recordar también que en los vehículos de movilidad personal solo puede ir una persona, además su conductor está sometido a las mismas tasas de alcohol permitidas por la Ley de Seguridad Vial que el resto de conductores, así mismo tienen prohibido conducir con presencia de drogas en el organismo y hacer uso de auriculares, móvil o cualquier otro dispositivo mientras van conduciendo.