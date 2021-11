José Luis Retana dice que “posiblemente” vivirá la mitad del tiempo en cada Diócesis

Martes, 16 de noviembre de 2021

El nuevo Obispo de Ciudad Rodrigo y de Salamanca, José Luis Retana, ofreció en la mañana del martes una rueda de prensa en Plasencia en la que pudieron tomar parte de forma tanto presencial como virtual periodistas de esa Diócesis así como de Miróbriga y Salamanca, con el objetivo de que fuera un “rato de conocimiento mutuo”, según la definió el nuevo prelado civitatense, además de que sirviese para “dar paz” a las Diócesis y manifestar que el nuevo Obispo “tiene ganas de ir”.

Durante la misma, se incidió en el hecho de que “no hay supresión” de la Diócesis de Ciudad Rodrigo, sino que tendrá el mismo Obispo que la de Salamanca mediante la figura de in persona episcopi, “manteniendo las dos su personalidad jurídica”. Al respecto, la Secretaría-Canciller de la Diócesis de Plasencia apuntó que “una no se va a comer a la otra: Ciudad Rodrigo va a seguir teniendo su Diócesis, solo que el Obispo va a tener más funciones”.

José Luis Retana fue inquirido sobre la reacción de disgusto que ha habido en la Diócesis Civitatense por dejar de tener un Obispo exclusivo, empezando por el alcalde Marcos Iglesias, sobre el cual no se quiso pronunciar ya que iba a conversar telefónicamente con él tras la rueda de prensa.

Yendo más allá del alcalde, y ante manifestaciones como las realizadas el domingo por el presidente del Cabildo Catedralicio, Ángel Martín Carballo (quién dijo que no le hacía “ninguna gracia” la nueva situación), José Luis Retana expresó que “el defender tener un Obispo propio es justo; yo me pongo en el pellejo de Ciudad Rodrigo y a mí me gustaría tener un Obispo, igual que en mi pueblo queríamos que el Centro de Salud estuviera en Pedro Bernardo, es justo pedirlo”.

José Luis Retana expresa que a él le “agrada” que “lo hayan defendido, y yo creo que bien, sacerdotes, prensa, y autoridad civil, porque eso significa que para ellos es importante, que aprecian al Obispo”. Sin embargo, cree que cada uno debe estar ‘en su parcela’ (dijo que “a mí no me corresponde discernir sobre el tráfico en Plasencia”), ofreciéndose para una “colaboración leal con las instituciones civiles para servir bien a nuestro pueblo”.

Apuntando que el hecho de que el Administrador Apostólico haya estado casi 3 años es posiblemente debido a que “se quería tomar una decisión lo más correcta posible”, José Luis Retana desveló que a él le consta que “al menos a 170 personas cualificadas de la sociedad se le ha pedido opinión sobre este asunto”, asegurando que “el discernimiento ha sido largo, y no ha sido fácil” para quién tiene que decidir. Una vez tomada la decisión, “lo importante es ir a una con el Obispo, el momento de la defensa ha concluido desde el momento de la elección, por lo que adelante y todos juntos”.

Obviamente, se prevé una “tarea difícil”, “sobre todo porque son 2 Diócesis completas con todos sus organismos, delegaciones, vicarias, y están separadas, y tienes que repetir” las cosas. Igualmente mencionó lo que ocurrirá por ejemplo en Semana Santa: “tengo que ver dónde celebro la Misa Crismal un día, y donde en la otra”, además de decidir dónde está o cómo se reparte en los momentos clave como son el Domingo de Ramos o el Domingo de Resurrección.

Preguntado sobre dónde va a vivir, señaló que “posiblemente” vivirá “la mitad del tiempo en cada Diócesis; tendré casa abierta en Ciudad Rodrigo y Salamanca”, o sino, “en la carretera, como Miguel Ríos”. Al respecto dijo que “las distancias no son un hándicap grande”, mencionando que en su actual Diócesis se tarda 1 hora y 3/4 por autovía en ir de Plasencia a Don Benito, lo que ha hecho “al menos 40 veces” desde que llegó a esa Diócesis, de la que le da “pena” irse “por la acogida y afecto de todos los diocesanos; pero cuando uno entrega la vida ya no le pertenece”.

José Luis Retana resaltó que “lo más importante” es que la próxima semana se reunirá con el Colegio de Consultores y los arciprestes de cada una de las Diócesis (el 23 en Ciudad Rodrigo y posiblemente el 24 en Salamanca): “tengo que conocer la situación, conocer los sacerdotes, ver cuáles son las necesidades de las Diócesis”, recordando que cuando llegó a Plasencia hace cuatro años y medio se pasó 5 semanas viendo a todos los sacerdotes “uno por uno, y eso fue importante para el trabajo posterior”.

Apuntando que no tiene un “plan previsto”, dijo que la Diócesis de Ciudad Rodrigo “la conozco un poco, suficiente para empezar para una persona que llega nueva”, por su estrecha vinculación con Jesús García Burillo (“la gente sabe que le quiero como un padre” –habla con frecuencia con él y le ha ido a visitar varias veces), y por ser durante 15 años rector del Teologado de Ávila en Salamanca, lo que ha hecho que se haya acercado “con frecuencia” cuando los seminaristas de Ciudad Rodrigo han dado pasos en las órdenes hasta convertirse en sacerdotes en los últimos años. Según apunta, “eso me ha permitido tener conocimiento de la Diócesis, y a muchos sacerdotes los conozco”.

Las reuniones de la semana que viene también servirán para perfilar la fecha de su toma de posesión tanto en Ciudad Rodrigo como en Salamanca, en las que “quiere estar” el Nuncio Apostólico del Papa en España, Bernardito Auza. A día de hoy, está previsto que sea “a principios de enero, pero lo tenemos que combinar” entre todos (hay que recordar que tiene dos meses desde su designación, por lo que como muy tarde será el 15 de enero).