Abadengo Running participa en la popular carrera Behobia-San Sebastián

Martes, 16 de noviembre de 2021

Un grupo de atletas de este club de atletismo cons¡guió finalizar el recorrido de 20 kilómetros por tierras donostiarras

se desplazó el pasado fin de semana a San Sebastián para, una carrera popular donde las haya, “a la que hay que acudir al menos una vez en la vida deportiva de una persona” según afirmaque tiene su sede en Lumbrales.

Esta prueba une las localidades de Behobia (en la frontera francesa) y San Sebastián, un recorrido de 20 kilómetros “a lo largo del cual uno recibe el calor de la gente en cada metro y hace que el sufrimiento se transforme en disfrute y alegría” asegura Martín. Todos los integrantes del grupo de corredores del Abadengo consiguieron terminar la prueba.



“Esto no hubiera sido posible sin el entrenamiento semanal que llevamos a cabo de la mano de nuestro entrenador, Juanma Ruiz y en de compañía de todas y todos nuestros compañeros y compañeras, que aunque no pudieron estar físicamente si estuvieron en nuestra mente insuflando ánimo y en nuestros corazones latiendo con más fuerza para llegar a conseguir nuestro objetivo. Objetivo que no era otro que poder completar la carrera y disfrutar de esta maravillosa experiencia” afirma Javier Martín.