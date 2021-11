El Club Abadengo  promueve la III Marcha Solidaria a favor del Banco de Alimentos

Martes, 16 de noviembre de 2021

Esta iniciativa va unida a una campaña de recogida de alimentos que ya se ha puesto en marcha en los supermercados de la localidad de Lumbrales

El club deportivo 'Abadengo en marcha' convoca la III Marcha Solidaria en favor del Banco de Alimentos de Salamanca. La participación en esta iniciativa solidaria puede realizarse uniéndose a la ruta programada por el grupo de senderismo para el día 19 de diciembre y también de manera individual o en grupos, realizando una ruta por los caminos de su localidad o comarca de residencia. La inscripción para participar en alguna de las dos modalidades de la marcha tiene un coste de 3 euros. El club de senderismo promotor donará al Banco de Alimentos de Salamanca todo lo recaudado con esta Marcha y además aportará un kilo de comida por cada participante apuntado.

Con esta tercera marcha solidaria, el 'C. D. Abadengo en marcha' pretende "dar una pequeña respuesta a todas esas familias de Salamanca y provincia que, a pesar de que nos quieren hacer creer que lo peor de la crisis provocada por covid ya ha pasado, siguen sufriendo cada día. El covid no ha hecho más que agravar en algunos casos la situación crítica que ya vivían muchas familias sino que también ha contribuido a que otras familias que se encontraban en una situación medio normal se vean abocadas a la necesidad de acudir a estas u otras instituciones porque sus miembros se han quedado en paro y no pueden hacer frente a los gastos diarios" manifiestan desde la organización.

El grupo de senderismo se pide la solidaridad y colaboración de todos los vecinos de la comarca del Abadengo y de todos aquellos que se sientan identificados con la participación en esta causa. "Cuantos mas participemos mas ayuda llevaremos al Banco de Alimentos".



Las inscripciones para para participar en alguna de las dos modalidades de la marcha se podrán realizar en el portal de inscripciones

https://www.orycronsport.com/ hasta las 23:59 horas del día 17 de diciembre de 2021 o presencialmente en Carnicería Calderón y Autoservicio Celmar, de Lumbrales. Las inscripciones tienen un coste de 3 euros.

Campaña de recogida de alimentos

Esta iniciativa solidaria va unida a una campaña de recogida de alimentos que se ha puesto en marcha en los supermercados de la localidad de Lumbrales esta semana y estará vigente hasta el dia de 9 de diciembre. Desde el club de senderismo se anima a los supermercados o tiendas de otros municipios de la comarca a sumarse a dicha campaña, "a cuantos mas sitios lleguemos mas alimentos podremos donar al banco de alimento"..

Los promotores de esta doble campaña solidaria también hace un llamamiento a las instituciones, asociaciones y empresas que ya han colaborado otras veces para que sigan haciéndolo en esta ocasión. Todo lo recaudado, dinero de la inscripción en la marcha y los alimentos, va destinado al Banco de Alimentos de Salamanca. "Hemos podido constatar que la.ayuda que presta el Banco de Alimentos no sólo llega a los vecinos de Salamanca ciudad sino que esta ayuda se reparte en toda la.provincia allí donde las familias la necesiten" recuerdan desde la organización.

Por último, desde la directiva del C.D Abadengo en marcha' se agradece de antemano "a todas los socios del grupo que cada recogida colaboran de forma masiva, y a todas las personas, asociaciones, empresas e instituciones públicas que estamos seguros vais a colaborar con nosotros en esta causa".