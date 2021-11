Tú, Claudia

Esa especie de paráfrasis de Robert Graves es lo que muchos piensan que debió decir López Obrador cuando asumió que no podía hacer el paripé para reelegirse… Según dicen quienes le tienen mala voluntad, porque él siempre dijo que no pensaba en eso y que estaba en contra de la reelección. En fin, que no voy a ponerme pesado ni politólogo porque, la verdad, también podría haber titulado este “charro” con una palabra que vi en Twitter: Tacocracia. Y eso que me habría ahorrado.