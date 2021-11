Jesús García Burillo asegura que “no es una pérdida, sino un enriquecimiento”

Lunes, 15 de noviembre de 2021

En el momento en que José Luis Retana tome posesión del cargo de Obispo de Ciudad Rodrigo (en una fecha todavía por determinar) se producirá el cese automático como Administrador Apostólico de Jesús García Burillo, quién se va a quedar a las puertas de cumplir tres años al frente de la Diócesis, desde el día (en enero de 2019) en que “el Papa a través del Nuncio me ofreció y me pidió mi conformidad para venir a Ciudad Rodrigo” (tras la renuncia de Raúl Berzosa), lo que él enseguida aceptó, dándole las gracias al Papa por “darme un encargo”.

Estos tres años los ha vivido “con total entrega”, añadiendo que “la Diócesis me parece que está funcionando adecuadamente” (“Ciudad Rodrigo vive con mucha entrega e intensidad los proyectos eclesiales; veo mucha vida, ganas de seguir el espíritu de la vida cristiana”), según expresó en la rueda de prensa ofrecida en la mañana del lunes en el Palacio Episcopal, durante la cual, en el turno de preguntas de los periodistas, fue inquirido sobre los motivos que llevan a El Vaticano a tomar la decisión de nombrar un mismo Obispo para las diócesis de Salamanca y Ciudad Rodrigo.

Jesús García Burillo indicó que “eso no lo sé, tendréis que preguntárselo al Nuncio”, pero como posibles razones desde su punto de vista están “la disminución de la población, el envejecimiento; puede llegar el momento en que no haya suficiente entidad como para que una Diócesis funcione como tal”, explicando que “ya empieza a haber problemas con respecto al personal y a los sacerdotes; hay muchos organismos a los que la Diócesis ya no llega, no tiene suficiente personal, y tiene que echar mano” de personas de fuera.

Asimismo, quiso remarcar que especialmente desde el año 2018 hasta la actualidad el Papa Francisco ha realizado varios nombramientos in persona episcopi (es decir, que una misma persona se haga cargo de 2 Diócesis), especialmente en Italia, con hasta 4 designaciones de este tipo bastante recientes. Burillo incidió en que este tipo de nombramiento hace que la Diócesis Civitatense siga contando con un “obispo titular, propio y residente”, aunque obviamente esa residencia la “alternará con la de Salamanca”.

Desde el punto de vista de Burillo, esta nueva situación “no es una pérdida, sino todo lo contrario: un enriquecimiento para ambas por la relación del Obispo”. Así, explica que “toda la riqueza que tenga Ciudad Rodrigo en cuanto a organización, personal, etc. la puede llevar a Salamanca y viceversa; va a transferir lo que está viviendo, y las iniciativas y las sinergias que encuentre en una Diócesis y otra”, poniendo como ejemplo que es como una persona que tiene dos empresas “y está a la vez en una y otra, y eso beneficia a las dos” (en este punto puso como ejemplo personal el momento en que fue docente y sacerdote, “y eso favorecía a las dos” parcelas).

De este modo, cree que “será cosa buena para nuestras Diócesis, estoy totalmente convencido”, confiando en que “le ayudemos; si le ponemos palos en las ruedas lo tendrá más difícil”. Así, espera que se le dé la oportuna bienvenida, remarcando que “no se suprime la Diócesis, en nada”, algo en lo que también incidió el Vicario de Pastoral, Gabriel Ángel Cid: “tiene que quedar bien claro que no se suprime la Diócesis, son 2 diócesis distintas con un mismo Obispo”.

Por último, el Vicario General, José María Rodríguez-Veleiro quiso dar públicamente las gracias a Jesús García Burillo por “su entrega, disponibilidad y generosidad con los que formamos parte de la Diócesis desde el primer momento”, resaltando que desde que el Papa le encomendó la tarea hace casi tres años, “se ha ganado el corazón de la Diócesis con su cercanía y sencillez, haciéndose presente”, subrayando que “ha dedicado tres años de su jubilación a esta tierra y a su gente, implicándose como un auténtico pastor, y así nos lo ha hecho sentir a todos”.