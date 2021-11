Miércoles, 17 de noviembre de 2021

La pandemia de la Covid-19, “por el desconocimiento y el miedo inicial”, también tuvo su impacto en el día a día de la Unidad de Neonatología de Salamanca. “La pandemia nos ha afectado mucho, tanto a los bebés como a sus familias. Durante el confinamiento se prohibieron las visitas a los hospitales, a los partos, se anularon muchas de las consultas... Cuando un niño ingresaba en neonatología, los padres tenían que ver a su hijo por videollamada”, recuerda Laura San Feliciano, jefa de la Unidad de Neonatología del Hospital de Salamanca.

“Después pasamos a admitir visitas, pero muy restringidas, una vez al día y una sola persona.... y ya desde hace varios meses, los padres pueden entrar todo el tiempo que deseen, pero de uno en uno y con controles de PCR o bien estar vacunados, una vez que la madre ya está de alta tras su parto”. Todo esto “influyó negativamente en las familias que necesitaban estar con sus hijos, en el cuidado canguro y en las tasas de lactancia materna y de donación de leche”, añade.

Asimismo, explica, “el virus de la Covid-19 no ha afectado de forma grave a los recién nacidos y parece que no se transmite de la madre al niño durante el embarazo, pero sí tras el nacimiento puede contagiarse por vía aérea o contacto estrecho. En nuestro Hospital los pocos recién nacidos que se han contagiado por el virus SARS COV 2 no han presentado síntomas graves ni complicaciones, y la mayoría han sido asintomáticos”.