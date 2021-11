“En nuestra Unidad de Neonatología los padres pueden entrar las 24 horas para estar con sus hijos”

Miércoles, 17 de noviembre de 2021

Entre un 8-10% de los partos en España son prematuros. Bebés que vienen al mundo antes de tiempo, es decir, antes de completar la semana 37 de gestación, cuando se considera que el embarazo llega a término. Los órganos y sistemas de los bebés prematuros (respiración, control de temperatura, digestión, metabolismo...) no están totalmente preparados para la vida extrauterina, por lo que necesitan apoyo adicional para sobrevivir fuera del útero materno y, atendiendo a la edad gestacional y el peso al nacer, serán más vulnerables a padecer determinados problemas de salud.

En la Unidad de Neonatología del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, a finales de octubre, se encontraban 12 bebés prematuros. Una Unidad que, con el traslado al nuevo Hospital Universitario, ha ganado en “espacios, tecnología y posibilidades de aislamiento en boxes individuales”, además de disponer ahora de habitación madre niño”, explica Laura San Feliciano, jefa de la Unidad de Neonatología del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. Asimismo, en la Unidad de Neonatología “los padres pueden entrar las 24 horas para estar con sus hijos”, participando además en el método canguro, con numerosos beneficios tanto para los padres como para los bebés.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en España aproximadamente uno de cada 13 partos es prematuro. ¿Puede considerarse una proporción alta o que refleje un aumento de los partos prematuros?

Es cierto, en España entre un 8-10 % de los partos se adelantan de la fecha programada de parto, esto puede ocurrir por motivos maternos, del feto o ambos, y también por causas desconocidas. El aumento en la edad de la madre para tener hijos y todo lo que esto conlleva, y las técnicas de fertilización in vitro son causas que cada vez venos más. También tras la pandemia ha habido un ligero ascenso en el número de partos prematuros.

¿Qué supone ser un bebé prematuro?

Supone nacer cuando los órganos del cuerpo no están aún maduros para la vida extrauterina e independiente de su madre. En el momento del nacimiento presentan problemas respiratorios, cardiológicos, digestivos, neurológicos... que van en relación a la edad de gestación en la que han nacido. Hablamos de 3 grupos de prematuros, los prematuros extremos, que nacen antes de cumplir las 28 semanas de gestación, y son los que más problemas presentan al nacer y en el desarrollo posterior. Los prematuros moderados, y los prematuros tardíos. Este grupo, los prematuros tardíos, que nacen entre las 34 y 36 semanas de embarazo son los más numerosos y pueden presentar problemas respiratorios al nacer, hipoglucemias o ictericia (aumento de la bilirrubina). A largo plazo, los niños más prematuros pueden presentar problemas de crecimiento, del neurodesarrollo y del comportamiento en la infancia y de enfermedades metabólicas en la edad adulta.

¿Hasta punto influye la edad de la madre en la mayor o menor probabilidad de tener un parto prematuro?

Los embarazos en madres de mayor edad presentan más complicaciones, lo que puede condicionar un parto prematuro. Entre estos factores están la hipertensión, diabetes gestacional, retraso de crecimiento intrauterino, entre otras muchos.

La lactancia materna, ¿se puede considerar un fármaco más en el cuidado de los bebés prematuros?

La leche materna para todos los niños recién nacidos, sean o no prematuros, es la forma natural e ideal de alimentación. No solo eso, también aporta protección ante infecciones y factores esenciales para el desarrollo cerebral y de la visión, factores de crecimiento y ayuda a formar el vínculo de una madre con su bebé. Todo esto es especialmente importante en los bebés prematuros. Cuando no tenemos leche de la propia madre, disponemos de leche donada del. Banco de Leche de Castilla y León.

La implicación de las familias en el cuidado de los bebés cuando están ingresados en la unidad de Neonatología, ¿cómo es de importante?

En nuestra Unidad de Neonatología los padres pueden entrar las 24 horas para estar con sus hijos. Cuando el bebé está en una incubadora en la UCI neonatal, los padres participan con el método canguro, que consiste en colocar al bebé piel con piel sobre el pecho de la madre o del padre durante un tiempo. Cuando el bebé va superando sus problemas, los padres ya se implican más en sus cuidados, como cambiar el pañal, dar las vitaminas, el baño... En el nuevo hospital disponemos de una habitación para que la madre pueda quedarse a dormir junto a su niño, uno o dos días antes del alta a domicilio, para los bebés que llevan meses ingresados. Esto permite que los padres tengan la experiencia de estar al cargo de su bebé prematuro, con la confianza de tener al equipo de neonatología cerca.

¿Qué mejoras ha traído el traslado al nuevo Hospital para la Unidad de Neonatología?

Hemos ganado en espacios, tecnología y posibilidades de aislamiento en boxes individuales y como ya he comentado disponemos de habitación madre niño.

¿Cuántos bebés prematuros hay ahora mismo ingresados en esta unidad?

En Neonatología tenemos ahora dos salas, la UCI Neonatal, que tiene 10 puestos, de los cuales 6 están ocupados por niños prematuros o con enfermedades graves; y la sala de Neonatología o de cuidados intermedios o mínimos en la que hay 6 bebés que fueron prematuros y pronto se irán de alta a casa.