Cabreo en el Salamanca UDS por el arbitraje: “Contra todo y contra todos”

Lunes, 15 de noviembre de 2021

Cabreo en el Salamanca UDS por el arbitraje vivido en el Helmántico el pasado fin de semana. Amaro, Espeso, Carrasco, Lozano y Losada mostraron su contrariedad con las decisiones tomadas por Delfa Ramos, del colegio extremeño, en el partido con el Real Avilés en Segunda RFEF.

De hecho, el capitán fue el primero en abrir la veda al compartir en Twitter una imagen en la que Jairo realiza un disparo que parece tocar en el brazo de un rival. Luego, Ángel Lozano tomó la alternativa en rueda de prensa, ya que Calderón no compareció, y aseguró lo siguiente: “No entendíamos el arbitraje. A Kristian le echan porque dice que el jugador se tira y le saca tarjeta. Es lo que hay y es un obstáculo más que superar”.

Mientras, Espeso también utilizó las redes para dar su opinión con un duro mensaje en el que se pudo leer “contra todo y contra todos” junto a una mención a su club. Además, Carrasco puso unos emoticonos de una boca cerrada y un “a seguir trabajando, orgulloso de este equipo”.

Por último, Pepe Losada, expulsado en el primer tiempo, fue el más duro: “Llevo más de 20 años en la profesión, trabajando desde Primera División hasta Segunda B, también en el extranjero y la persecución, amenazas y falta de respeto sufridas hoy no las he vivido nunca. El asistente se dirige al banquillo y dice “quiero que me ayudéis” y le respondo “nosotros queremos ayudarte” y por eso me expulsa, luego en el acta redacta que es por “hacer una apreciación desde el banquillo”, dijo el preparador físico en Twitter.