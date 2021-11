Te contamos todo lo que debes comprar si decides adoptar un roedor

Lunes, 15 de noviembre de 2021

Aunque los perros y los gatos tienen el mayor protagonismo en lo que a mascotas se refiere, también hay un importante número de hogares en los que se ha adoptado a un roedor. Algo que no es nada extraño, ya que animales como los conejos, cobayas, y hamsters resultan de lo más entrañables.

Por eso, a continuación vamos a contarte qué necesitas comprar si tú también quieres tener un roedor entre la familia.

Si tienes un roedor en casa, tienes toda una variedad de jaulas y casetas para elegir

Hoy en día son muchas las personas que tienen un roedor en su hogar, ya que este tipo de animales son realmente tiernos, tanto por su carácter cariñoso como por su simpático aspecto. Y por ello en Animal Zone disponen de una amplia selección de jaulas y casetas en oferta para que estas adorables mascotas puedan vivir en las mejores condiciones tanto para ellas, como para las personas que habitan en la casa.

Y es que las familias que tienen una mascota desean darles todo lo mejor para que sean felices. Por ello, en esta tienda cuentan con diferentes modelos de jaulas que difieren tanto en sus tamaños como en sus prestaciones. También es habitual encontrar en ellas distintos tipos de casetas para que estos roedores puedan moverse y jugar a su aire. Y a la hora de transportarlos hacia otro lugar, hay toda una gama de trasportines adaptados a sus tamaños.

Cabe destacar que tienen jaulas con un diseño frontal y también vertical, con diferentes volúmenes para que estas mascotas cuenten con el espacio que necesitan para jugar y divertirse. Y además se pueden encontrar a precios muy interesantes, ya que estos son productos en los que a menudo se lanzan importantes descuentos.

¿Qué otros productos puedes necesitar si tienes un roedor en tu hogar?

Las personas que han adoptado un roedor deben considerar la necesidad de contar con un arnés y una correa. Y es que si bien no es necesario sacar a estas mascotas con frecuencia, sí es una buena idea sacarlas a dar un paseo siempre que se tenga una oportunidad para ello.

Pues bien, llegado ese momento es necesario contar con una correa y un arnés adecuados. Hay que tener en cuenta que estos son animales inquietos, que se pueden desviar con facilidad. De ahí la necesidad de contar con un mecanismo adecuado, para que no puedan perderse o sufrir algún tipo de percance al estar en el exterior.

En todo caso es importante adquirir una correa y un arnés expresamente concebidos para este fin, y no probar suerte con otro tipo de sistema similar pero no creado con este objetivo, ya que se puede limitar la movilidad de la mascota y hacer que no se sienta cómoda.

Además hay que tener en consideración que en contra de lo que se puede pensar, una correa no priva de libertad al roedor. Todo lo contrario, ya que posibilita que estos animales puedan disfrutar al aire libre con plena seguridad, y reduciendo el riesgo de que sufran algún tipo de accidente, por ejemplo al entrar en contacto con otro animal más grande.

La importancia de dar una alimentación adecuada a un roedor

Un aspecto que hay que cuidar especialmente es la alimentación de los roedores. Por esta razón es fundamental comprar marcas de buena calidad, con todos los nutrientes que estas mascotas necesitan para su desarrollo y para mantenerse saludables. Al igual que ocurre con todas las especies, lo que coman los roedores hoy será clave en su salud mañana.

Por suerte, en Animal Zone cuentan también con alimentos con todas las propiedades nutricionales que estas mascotas necesitan. Estos productos son específicos para ellos, para que se mantengan sanos y felices. Cuando su dieta no es la adecuada, se nota tanto en su estado de ánimo como en el aspecto que luce su pelaje.

Además, los roedores son muy susceptibles de padecer enfermedades relacionadas con los dientes. Esta es otra razón por la que resulta fundamental que los alimentos que toman sean los adecuados, ya que en ese caso estarán elaborados de forma que cuiden este aspecto.

¿Vas a llevar un roedor a casa? En ese caso seguro que desearás darle los mejores cuidados, por lo que te recomendamos que eches un vistazo a esta selección con más productos necesarios para roedores en Animal Zone. Las mascotas se merecen lo mejor, y para que lo tengan es necesario buscar siempre los artículos y alimentos creados de forma que les ayuden a tener una buena salud y les aporten felicidad.