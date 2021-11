“Si viene, lo recibiré con respeto y educación, lo cual no quiere decir que me haga ninguna gracia”

Domingo, 14 de noviembre de 2021

La Diócesis de Ciudad Rodrigo puede estar viviendo sus últimas horas de total independencia, si se cumplen los intensos rumores que señalan que este lunes el Papa Francisco nombrará tanto Obispo Civitatense como de Salamanca al actual prelado de Plasencia, José Luis Retana. Al respecto de ese posible nombramiento, tuvo unas palabras en la mañana del domingo, a la conclusión de la eucaristía de celebración de la festividad de San Martín de Tours, el párroco de El Sagrario y San Pedro-San Isidoro, Ángel Martín Carballo, quién también es el presidente del Cabildo Catedralicio.

Según expresó a los fieles asistentes a la eucaristía de las 13.00 horas en la Iglesia de Cerralbo, si acaba llegando este nuevo Obispo compartido con Salamanca, “lo recibiré con respeto y educación como un fiel cristiano, lo cual no quiere decir que me haga ninguna gracia, porque yo también soy mirobrigense de esta Diócesis, y no me apetece nada quedarme sin Obispo”. Ángel Martín Carballo expresó que “soy creyente, y acepto la voluntad de Dios a través del Papa Francisco, que es el que toma las decisiones”.

Pese a que “nos gustaría otra cosa, que hubiera aquí un Obispo para nosotros solos como hemos tenido siempre” (“nos va a costar acostumbrarnos”), considera que “debemos reaccionar con fe, aunque nos cueste entender las razones”. Ángel Martín Carballo apuntó que “tenemos que ser realistas: nuestra diócesis es cada vez más pequeña, y no tenemos los medios, no tenemos sacerdotes apenas para cubrir las necesidades”, aunque “no se va arreglar porque un Obispo desde Salamanca venga tres veces al año”. Teniendo en cuenta que “somos gente respetuosa y educada, reaccionaremos así, aunque por dentro nos gustara otra cosa”.