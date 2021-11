Lozano: “No entendíamos al arbitraje. A Kristian le echan porque dice que el jugador se tira y le saca tarjeta”

Domingo, 14 de noviembre de 2021

Ángel Lozano, preparador de porteros del Salamanca UDS, compareció ante los medios de comunicación en la habitual rueda de prensa postpartido del duelo con el Real Avilés en lugar del sancionado Calderón.

Qué ha faltado: “El gol, pero hemos hecho ocasiones. Salcedo casi no ha tenido que intervenir y luego nos quedamos con un jugador menos. Ha sido un punto trabajado”.

Polémica arbitral: “Es algo que comentamos, que no entendíamos el arbitraje. A Kristian le echan porque dice que el jugador se tira y le saca tarjeta. Igual no tenía que haberlo dicho teniendo amarilla. Es lo que hay y es un obstáculo más que superar”.

Vestuario: “Cuando te quedas con uno menos sabes que vas a sufrir”.

Roja a Losada: “Sabíamos que no nos dejaban levantar, solo al primer y segundo entrenador. Conmigo también ha pasado lo mismo y ya me decía que me iba fuera con amenazas. Somos muy viscerales y más cuando estás en una situación complicada”.

Salcedo por Benítez: “Estaba previsto. A Antonio le gusta tener a dos muy buenos porteros y quiere rotar. Ya lo hizo otras veces, no es lo mismo que si tuviera a un chavalito de 19 o 20 años. No quiere que nadie se acomode. Ha coincidido en este partido. No se va a estar cambiando cada semana. Lo lógico es que José tenga una serie de partidos”.