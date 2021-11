Ricardo Rivero destaca de su equipo de gobierno  “su experiencia de gestión y su calidad humana y profesional”

Domingo, 14 de noviembre de 2021

Se trata de los actuales vicerrectores que tiene la Universidad de Salamanca

Ya se conoce al equipo que forma la candidatura de Ricardo Rivero a rector de la Universidad de Salamanca. Se trata de los actuales vicerrectores, recordemos que Ricardo Rivero lleva cuatro años como rector.

El equipo está formado por M.ª José García Barrado, como secretaria general. Ana Martín Suárez como vicerrectora de Ciencias de la Salud y Asuntos Sociales. David Díez Martín, como vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado. Javier Gonzalez Benito como vicerrector de Economía. Jose Miguel Mateos como vicerrector de Investigación y Transferencia. Efrem Yildiz Sadaz como vicerrector de Relaciones Internacionales. María José Rodríguez Conde como vicerrectora de Docencia e Innovación Educativa. Celia Aramburu Sánchez como vicerrectora de Estudiantes. Nicolás Rodríguez García como vicerrector de Postgrado y Enseñanzas Propias. Ricardo López Fernández como Gerente.

Rivero en el acto de presentación de su equipo destacó que “tenemos un excelente equipo”. “Todos han asumido responsabilidades previas y tienen grandes carreras profesionales”. Añade que la idea de liderazgo no me gusta, yo soy un compañero, una persona más de la comunidad universitaria con muchas responsabilidades”. En lo que respecta a sus sensaciones personales, Rivero destacó que “la pandemia no ha desgastado mi entusiasmo de ayudar a la Universidad, lo ha incrementado”.