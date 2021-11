La falta de planificación provoca largas colas y malestar en el Centro de Salud de Aldeadávila

Sábado, 13 de noviembre de 2021

En los carteles de la convocatoria no se ha hecho constar los tramos horarios de vacunación por año de nacimiento sin que las jornadas del 13 y 20 sean repescas porque en su gran mayoría se trata de población no convocada en Vitigudino

La ausencia de planificación en la vacunación de la 3ª dosis COVID-19 y gripe para mayores de 70 años, provocó colas y malestar entre las decenas de personas que acudieron a vacunarse al Centro de Salud de Aldeadávila. Personas que superaban los 80 años de edad tuvieron que soportar el frío y la niebla de la mañana a las puertas del Centro de Salud una vez que su interior se encontraba colapsado.

La falta de horario en la convocatoria por tramos de edad motivó que el público convocado, mayores de 70 años residentes en los municipios de la Zona de Salud de Aldeadávila, acudiera al punto de vacunación sin control, concentrándose la mayoría en la mañana de este sábado. De hecho, muchas personas hubieron de desistir de vacunarse y regresar a sus respectivos pueblos para volver por la tarde, aunque no todos los que acudieron llegaron a vacunarse en esta jornada.

El grave error de lo sucedido ha sido que alguien, que se desconoce, haya interpretado esta jornada y la del próximo sábado 23 de noviembre como jornadas de repesca de vacunación de la convocatoria de Vitigudino, porque la convocatoria del pasado martes en Vitigudino era para mayores de 85 años, y el próximo martes, 16 de noviembre, lo será para mayores de 75 años, en ningún caso para mayores de 70 años.



Esto ha motivado que ese amplio grupo de edad no convocado en Vitigudino, entre 70 y 85 años, acudiera este sábado al Centro de Salud de Aldeadávila, como también al de Lumbrales, desencadenando una masiva afluencia de público que quería ponerse las vacunas y que no había tenido ninguna convocatoria o posibilidad anterior para hacerlo, por lo que no se puede considerar repesca como desde algún lado se ha pretendido justificar que los carteles de convocatoria carecieran de tramos horarios por año de nacimiento.