Alberto Cabrillas ‘arbitrará’ este viernes el 3º combate de la Champions de los Monólogos

Jueves, 11 de noviembre de 2021

En el Yoanna Food & Wine se medirán Kodro El Rápido y Edu J, hijo del finalista en 2014, Edu Lucky

El Yoanna Food & Wine de Ciudad Rodrigo vivirá este viernes 12 de noviembre la 3ª cita del Combate Nacional de Monólogos 2021, que como ya hemos publicado tiene formato de ‘Champions’, midiéndose los mejores monologuistas que han pasado por el certamen en sus ediciones precedentes. Este 3º combate tiene una novedad de salida, su ‘árbitro’, ya que por un día Sergio Olvidado –promotor del Combate- cederá el mando a otro monologuista de la comarca mirobrigense, Alberto Cabrillas (que este mismo año participó en el programa de Telecinco Got Talent). En lo que respecta al Combate, se medirán Kodro El Rápido, ganador del Combate en 2015, y un invitado, Edu J, que no es un aspirante cualquiera, ya que es hijo del finalista de la primera edición del Combate, Edu Lucky (precisamente, ocupa la plaza de su padre en esta Champions de los Monólogos). La cita de este viernes en el Yoanna Food & Wine comenzará como siempre a las 23.00 horas.