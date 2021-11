“Es urgente que quienes no se hayan vacunado lo hagan”, afirma el portavoz de la Junta

Jueves, 11 de noviembre de 2021

“Queremos insistir en la necesidad de completar la vacunación en todos los grupos de edad, es importante dado el incremento de la incidencia del coronavirus en estas últimas semanas”. Son declaraciones del portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, que pedía a las personas que no se han vacunado frente al covid que “eviten poner en riesgo sus vidas inútilmente. Es urgente que quienes no se hayan vacunado procedan a ello”.

Aunque la vacunación no es obligatoria, Igea anunciaba la posibilidad de tomar medidas restrictivas con estas personas, entre las que hay trabajadores de residencias, siempre que no se vulneren sus derechos. “Se está llamando a los no vacunados y esperamos no tener que tomar ninguna medida restrictiva, que dependerá más de la saturación hospitalaria”.

En este contexto, añadía que está en “periodo de estudio exigir el certificado covid en lugares cerrados”, como se hace en otros lugares. No obstante, matizaba: “no es el momento pero empieza a preocuparnos la incidencia”.

Por otra parte, avanzaba que a los vacunados con Jansen se les llamará cuando finalice la vacunación de mayores de 70 años y solicitaba la colaboración ciudadana para realizar donaciones de sangre de los tipos A+, A-, 0+ y 0-, debido a las necesidades de los hospitales de la Comunidad.