Salcedo y su trabajo en la sombra: “Cuando vengo a entrenar ya me veo titular y me imagino que voy a serlo cada domingo”

Jueves, 11 de noviembre de 2021

El meta del Salamanca UDS aún no ha debutado en Liga después de 10 partidos y solo ha jugado en Copa RFEF, aunque su llegada a la titularidad se empieza a comentar demasiado

José Salcedo, portero del Salamanca UDS, atiende a SALAMANCA AL DÍA en una entrevista en la que cuenta cómo ve al equipo, la forma de llevar su suplencia y los rumores de su posible llegada a la titularidad después de no haber debutado en 10 partidos de Liga, aunque sí que tuvo minutos en Copa RFEF.

Partido importante con el Real Avilés: “Creo que el equipo va recobrando los ánimos con los entrenos y estamos metidos de lleno en el partido para sacar algo positivo”.

Qué ha faltado: “Es obvio que nos falta el gol. El fútbol son dinámicas, son rachas y ahora estamos en una mala. Cuando empiezan a entrar los balones, el equipo va a ir hacia arriba igual que pasó a principio de temporada”.

Calderón dice que los dos porteros van a ser protagonistas: “Me puso contento que vea que estoy trabajando y que intento dar el 100% en cada entreno. Busco dar lo mejor para el equipo y si me tiene que poner el domingo, que me ponga”.

Cómo ha llevado la suplencia sin quejarse: “Es complicado. Cuando no juegas… por dentro estás jodido. Eso de poner malas caras y estar de mala leche no ayuda al equipo y si no le ayuda a él, a ti tampoco. Toca intentar hacerle ver al míster que puedo estar para cuando él crea conveniente”.

Se ve titular el domingo: “Yo cuando vengo a entrenar ya me veo titular y me imagino que voy a serlo cada domingo, aunque la decisión no es mía. Desde el primer entrenamiento pienso que voy a ser titular”.

Relación con Benítez: “Bien, con Javi me llevo muy bien. Es buena persona. Entre los dos nos damos ánimos, nos corregimos...”.

Ambiente en el Helmántico por los abonos extra: “El fútbol son rachas y ahora es complicada, pero esperamos que no dure para siempre, igual que pasa con las buenas. Le digo a la gente que siga animando y que el equipo quiere demostrar que puede estar arriba”.

Visita de inspectores y Guardia Civil al estadio: “Ha sido un poco extraño, pero prefiero que hable otra gente de ello”.