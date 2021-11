El alcalde de Hinojosa pide a la Consejería de Sanidad que fije citas para la vacunación en los centros de salud

Jueves, 11 de noviembre de 2021

José F. Bautista, también diputado por la comarca de Vitigudino, considera que se debe fijar un horario por tramos de edad o por pueblos para agilizar la espera y preveer el número de vacunas necesarias

Ante la última convocatoria del Sacyl para la vacunación de la tercera dosis del Covid-19 y de la gripe en los centros de salud de la provincia, a los mayores de 70 años los días 13 y 20 de noviembre, el alcalde de Hinojosa y diputado provincial por la comarca de Vitigudino, José Francisco Bautista hace un llamamiento a la Consejería de Sanidad y a la Gerencia de Salud de Salamanca "para que de forma urgente hagan un horario para cada centro de salud fijando la asistencia por pueblos o por tramos de edad". Con esta petición pretende facilitar la asistencia a los mayores, "agilizar la espera y preveer el número de vacunas necesarias para cada jornada", explica el diputado. "Estamos a tiempo aún, les dará tiempo a hacerlo, pues si cambiaron el lugar y los días de vacunación en unas horas también pueden hacerlo ahora" añade.

Para el diputado, en el tema de la programación de la tercera dosis de vacunación del Covid-19 "se puede hacer igual de mal pero no peor, desde la consejeria de Sanidad o del responsable de organizar esta campaña". "Hay que tener muy poca ética para hacer ir a mayores de una edad muy avanzada a un pabellón, sea el que fuera, en toda la provincia de Salamanca, muy poca conciencia para hacer esperar en la calle, de pie a la gente de 80, 90 y hasta de 100 años. Se merecen un respeto y una atención especial", afirma Bautista.

En cuanto a las vacunaciones en los centros de salud los dias 13 y 20 de noviembre,"una solucion forzada por las concentraciones en Lumbrales y en Cantalapiedra y las fotos de Tamames y por lo mal que se ha hecho", a juicio del diputado y alcalde de Hinojosa "se sigue haciedo mal, pues no se puede decir que los mayores de 70 años acudan a un centro de salud sin un orden, sin horario preestablecido. Cualquier mente medianamente lúcida se da cuenta de que eso es una aberración, un nuevo sinsentido". "Lo lógico era hacerlo por tramos de edad, como estaba previsto en la convocatoria anterior y como se hizo en las vacunaciones de las dos dosis anteriores, o por pueblos", insiste Bautista.

En este sentido, el también alcalde de Hinojosa considera que "la opción ideal para los habitantes de nuestros pueblos, para evitar estas historias, molestias y demas, habría sido programar las vacunaciones en los magníficos consultorios que tenemos, con el personal de atención magnífico que tenemos…, podría hacerse alli, sin problemas: simplemente el equipo de vacunación tendría que concretar con los sanitarios los horarios y el número de vacunas necesarias, no habría ningún problema", asegura Bautista.



Dudas en la previsión de vacunas

La "nueva e improvisada propuesta de los centros de salud" trae aparejada, según Bautista, "un inconveniente importantísimo, pues no se sabe cuánta gente va a acudir, cuántas vacunas hay que descongelar y cuántas se pueden perder por falta de organización, cuántas se han podido perder el martes en Vitigudino cuando acudió menos gente de la prevista con anterioridad a las citas en los centros de salud". "Esto puede pasar los sábados 13 y 20, y también puede pasar lo contrario: que haya una previsión muy pequeña de asistencia y que no haya suficientes vacunas para todo el mundo", añade el diputado

"Hay que ser muy insensatos para hacer una convocatoria de este tipo, sin tenerla medianamente organizada, y mucho más cuando ya hay experiencia con las otras vacunaciones, en las que todo salió estupendamente", afirma.

No obstante Bautista pide "responsabilidad a todo el mundo, que no haya aglomeraciones, que seamos sensatos, que si no se fijan horarios, los usuarios vayamos acudiendo a lo largo de todas las horas de vacunación, que son muchas y dan para mucho". Además quiere tranquilizar a la población "no hay que preocuparse, no hay que tener miedo, pues si por cualquier motivo el día 13 no se pueda vacunar, sigue estando el día 20 como día de vacunación y repesca".

En esta línea de petición de responsabilidad, "escapando de cualquier tipo de enfrentamiento, politización o de crear problemas", el diputado provincial insiste en solicitar que desde la Consejería de Sanidad o desde la Junta de Castilla y León se fije un horario por tramos de edad o por pueblos, "como se ha hecho en otras provincias de la Comunidad desde el primer momento, pues ellos son los únicos responsables de que esta vacunación salga bien, y aún estamos a tiempo".