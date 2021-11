Citas con el cine en el Teatro Juan de Enzina este mes de noviembre

Miércoles, 10 de noviembre de 2021

La primera proyección tendrá lugar este jueves, 11 de noviembre, y será ‘The Price of progress (El precio del progreso)’

'The price of progress', de Víctor Luengo

La Filmoteca de Castilla y León y la Universidad de Salamanca, a través del Servicio de Actividades Culturales, inician una nueva actividad, que refuerza su colaboración habitual, con proyecciones cinematográficas en el Teatro Juan del Enzina.

La primera proyección tendrá lugar este jueves, 11 de noviembre, y será ‘The Price of progress (El precio del progreso)’ (2020), un film de 79 minutos de duración dirigido por Víctor Luengo.

Sinopsis: Un retrato de la industria alimentaria. ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Qué es lo que hay en juego detrás del debate alimentario? ¿Poder, dinero o salud?

La segunda proyección de esta iniciativa tendrá lugar el jueves, 25 de noviembre, y será el preestreno en España del largometraje ‘The best day of my life’.

La entrada a ambas proyecciones será libre hasta completar aforo.