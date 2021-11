Jornada tranquila de vacunación en Vitigudino para mayores de 86 años

Martes, 9 de noviembre de 2021

Abierta la posibilidad de vacunarse en los centros de salud de Aldeadávila y Lumbrales los días 13 y 20 de noviembre, la mayoría de la población que acudía este martes a Vitigudino, para vacunarse de la tercera dosis COVID-19 y de la gripe, correspondía a residentes en esta área de salud mayores de 86 años, por lo que la jornada transcurría tranquila, sin cola a las puertas del frontón de pelota y con temperaturas propias del otoño.

En tanto que el horario de vacunación estaba dividido por año de nacimiento, comenzando por los de mayor edad, conforme avanzaba la mañana la afluencia al punto de vacunación fue subiendo, pues cabe señalar que los convocados más longevos recibían las vacunas en sus domicilios por problemas de movilidad, cuando no están ya vacunados al estar residiendo en centros geriátricos.

De este modo, jornada tranquila para el equipo de vacunación formado por más de una decena de profesionales de Enfermería procedentes de los centros de salud de Aldeadávila, Lumbrales y Vitigudino, además del equipo de Protección Civil de Vitigudino. Otra circunstancia que incidía para que no se observase aglomeración de personas es que, una vez recibidas las dosis, los vacunados no debían esperar en el pabellón los 15 minutos de rigor por una posible reacción, solo lo hacían aquellas personas que acudían en ‘formato repesca’ y que por alguna causa no habían podido vacunarse hasta este momento.



Así las cosas, Vitigudino volverá a ser punto de vacunación el próximo martes 16 de noviembre, aunque por el momento se desconoce el grupo de edad convocado y si podrán acudir los residentes en las áreas de salud de Aldeadávila y Lumbrales o si para estos quedan reservadas en exclusiva las jornadas del 13 y 20 de este mes en sus respectivos centros de salud, pues cabe recordar que a sendos puntos pueden acudir a vacunarse los mayores de 70 años, mientras que este martes en Vitigudino era solamente para mayores de 86 años.