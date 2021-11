Estas son las mejores empresas en las que invertir hoy

Lunes, 8 de noviembre de 2021

Las mejores empresas en las que hay que invertir actualmente son de los Estados Unidos

En otros tiempos era difícil invertir en empresas que no fueran españolas. Es por este motivo que los salmantinos siempre optaban por hacerlo con compañías nacionales. Por suerte, en pleno 2021 la situación poco tiene que ver. Gracias a la existencia de brókers y de otras plataformas, existe la posibilidad de hacer inversiones internacionales.

Ello es de agradecer, puesto que muchas de las mejores empresas en las que hay que invertir actualmente son de los Estados Unidos. Aun así, en la lista que elaboraremos a continuación también incluiremos una compañía de España que también es altamente recomendable. Presta atención al listado si no sabes en que acciones invertir hoy.

Hay otras marcas que hacen dispositivos con buena relación calidad-precio, planteando unos costes asequibles para la adquisición de aparatos que funcionan bastante bien. No es el caso de la mayoría de productos de Apple, los cuales hacen gala de una calidad mayor -ejemplificándolo el iPhone-, aunque por ende también exigen un considerable desembolso.

¿Merece la pena? Por supuesto, tal como demuestra el altísimo nivel de satisfacción de todos sus clientes. Algo similar sucede con los inversores, quienes saben que optar por Apple es decantarse por una empresa con excelente reputación sobre todo en los Estados Unidos. De hecho, en América del Norte es difícil ver a usuarios sin un iPhone, siendo allí lo más habitual.

En noviembre de 2016 la compañía californiana tenía un valor bursátil de 27 dólares. A día de hoy el nivel se sitúa mucho más elevado, concretamente rondando los 150 dólares. La línea es ascendente, así que es una muy buena empresa en la que invertir en 2021.

Amazon

¿Recuerdas esos meses de pandemia en los que todas las empresas sufrieron un enorme batacazo en bolsa? Amazon no se libró de ello, aunque fue la primera en remontar. De hecho, creció mucho a raíz de la crisis sanitaria que impulsaba a los consumidores a hacer sus compras online, prescindiendo de los establecimientos físicos. Eso sí, antes tuvo que superar ese bache inicial.

Lo hizo a un ritmo vertiginoso, demostrando que es una compañía que sabe sobreponerse ante las adversidades. Ello trasladó una impagable confianza a los inversores, atrayendo a nuevos tanto de los Estados Unidos como de muchos otros países.

Tanto fue así que, en pleno 2021, cada vez hay más interesados de Salamanca y del resto de España en invertir en Amazon. Y no es para menos, puesto que se ha acabado convirtiendo en un gigante que no solo triunfa como comercio electrónico, sino también a través de muchas otras vías de negocios como los videojuegos -siendo una clara muestra New World-.

Naturgy

Habiendo mencionado a España llega el momento de abordar una de las pocas empresas no estadounidenses que forma parte del top 5. Hablamos de Naturgy, la antigua Gas Natural Fenosa. Fue fundada en el año 1991 y tiene un beneficio neto anual que se aproxima a los 1.500 millones de euros.

Sabiendo que detrás está Criteria Caixa, uno de los mayores holdings de inversiones no cotizadas, no es de extrañar que Naturgy despierte tanta confianza entre nuevos inversores.

Concretamente los que más están apostando por esta empresa son aquellos interesados en labrarse un futuro económico con una buena estrategia de dividendos. A día de hoy Naturgy es una de las empresas que más dividendos reparten.

Google

Ya de por sí era caro comprar una acción de Google hace cinco años. En noviembre del 2016 había que desembolsar ni más ni menos que 771 dólares. Aun así, quienes decidieron hacerlo no pudieron estar más acertados. Y es que en la actualidad la cifra se ha visto cuatriplicada, rondando los tres mil dólares en total.

Siguiendo el ejemplo de Amazon estamos ante una empresa tecnológica que lleva años en línea ascendente, la cual dio comienzo con su aparición en NASDAQ en el 2004. La inmensa mayoría de brókers operan con Google por medio de spreads bajos. Además, ofrecen condiciones bastante buenas sobre todo en la actualidad, siendo ahora un buen momento para invertir en dicha multinacional.

Novartis

En 1995 Novartis tenía un valor en bolsa de tan solo 14 francos suizos. Tras muchos años creciendo sin parar alcanzó un máximo histórico en 2020: más de 95 CHF. Por desgracia, tal como sucedió con el resto de empresas y sobre todo con las farmacéuticas, experimentó un gran descenso en febrero y marzo de 2020 a causa de la crisis sanitaria.

Aun así, una vez superada de forma parcial gracias al proceso de vacunación, estas empresas se están convirtiendo en un referente para los inversores, sobre todo la compañía suiza.

Aunque su sede está en Suiza, tiene un total de más de cien mil empleados repartidos por todo el mundo. En 2020, a pesar de la crisis, ingresó 50 mil millones de dólares, tratándose de una de las empresas con mayor liquidez en la que merece la pena invertir a fecha de hoy.